Otomotiv ihracatı ilk 4 ayda 13.8 milyar dolar oldu

OTOMOTİV Sanayii Derneği (OSD), bu yılın ocak-nisan dönemine ait üretim ve ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı. Buna göre, yılın ilk 4 ayında toplam otomotiv üretimi geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3 azalarak 448 bin 428 olarak kaydedildi. Otomobil üretimi ise yüzde 15 gerileyerek 250 bin 276 oldu. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 455 bin 526'yı buldu. Ocak-nisan döneminde ticari araç grubunda üretim, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17, ağır ticari araç grubunda yüzde 20, hafif ticari araç grubunda ise yüzde 17 arttı. Bu dönemde, otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 63 oldu. Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafif araçlarda (otomobil + hafif ticari araç) yüzde 64, kamyon grubunda yüzde 59, otobüs-midibüs grubunda yüzde 70 ve traktörde yüzde 28 seviyesinde gerçekleşti.