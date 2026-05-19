ÖTV’siz araç alımında yeni dönem! Rapor şartları baştan değişti

Manuel vitesli bir taşıtın hareket ettirici aksamında gaz, fren, debriyaj pedalı veya vites kolu gibi alanlarda özel tertibat yaptırmadan taşıt kullanamayacak durumda olan engelliler için kesin olarak "Sadece hareket ettirici aksamda özel tertibatlı taşıt kullanması gerekir" ibaresi yazılacak.

Raporda kişinin durumuna uygun olarak sadece şu iki net ifadeden biri yer alabilecek:

Yönetmelikte dikkat çeken bir diğer karar ise engelli sağlık kurulu raporları ile ÖTV istisnalı araç alımlarındaki düzenlemeler oldu.

Karar ile sağlık raporlarının formatlarından itiraz süreçlerine, personel yetkilerinden hastanelerdeki kurulların işleyişine kadar geniş bir alanı yeniden düzenleyen yönetmelikle birlikte dijitalleşme ve güvenlik önlemleri devreye alındı.

Herhangi bir özel tertibat yaptırmadan da araç kullanabilecek durumda olan engelliler için ise "Özel tertibatlı araç kullanmasına ihtiyaç yoktur" ifadesi eklenecek.

"OTOMATİK VİTES" İFADESİNE YER YOK

Uygulamada en çok karışıklığa neden olan; "özel tertibatlı araç kullanabilir", "otomatik vitesli araç kullanabilir" veya "otomatik vitesli araç kullanması uygundur" gibi bir zorunluluğu değil, yalnızca kişisel tercihi veya olasılığı ifade eden değerlendirmelere raporda kesinlikle yer verilmeyecek

ENGELLİ DURUMUNA GÖRE ARAÇ YÖNÜ AYRINTILI BELİRTİLECEK

Raporların hazırlanış aşamasında da titizlik düzeyi artırıldı. Hem alt hem üst ekstremitede (kollarda ve bacaklarda) ya da her iki alt veya her iki üst ekstremitede aynı veya farklı türde engeli bulunan kişilerin raporlarında; ekstremitenin türü (alt/üst) ve yönü (sağ/sol) açıkça yazılacak. Her bir engel durumu ile bu duruma karşılık gelen engel oranları raporda ayrı ayrı dökümlendirilecek.