ÖTV’siz araç alımında yeni dönem! Rapor şartları baştan değişti

Sıfır otomobil alma planı yapanlar Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) istisnasından nasıl faydalanabileceklerinin yanı sıra ÖTV'siz alınabilecek otomobilleri merakla araştırmaya devam ediyor. ÖTV'siz araç istisnasının kapsamını genişleten kararın ardından engelli sağlık kurulu raporları ile ÖTV istisnalı araç alımlarında yaşanan karmaşaya son verildi.
Sabah'ın haberine göre, kamuoyunun ve sağlık sektörünün uzun süredir beklediği "Sağlık Raporları Yönetmeliği", bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Karar ile sağlık raporlarının formatlarından itiraz süreçlerine, personel yetkilerinden hastanelerdeki kurulların işleyişine kadar geniş bir alanı yeniden düzenleyen yönetmelikle birlikte dijitalleşme ve güvenlik önlemleri devreye alındı.
Yönetmelikte dikkat çeken bir diğer karar ise engelli sağlık kurulu raporları ile ÖTV istisnalı araç alımlarındaki düzenlemeler oldu.
TERCİH DEĞİL ARTIK ZORUNLULUK
Yeni yönetmeliğe göre, ÖTV istisnasından yararlanarak araç alımına yönelik düzenlenen engelli sağlık kurulu raporlarının açıklama kısmında artık yoruma açık veya muğlak ifadelere yer verilmeyecek.
Raporda kişinin durumuna uygun olarak sadece şu iki net ifadeden biri yer alabilecek:
Manuel vitesli bir taşıtın hareket ettirici aksamında gaz, fren, debriyaj pedalı veya vites kolu gibi alanlarda özel tertibat yaptırmadan taşıt kullanamayacak durumda olan engelliler için kesin olarak "Sadece hareket ettirici aksamda özel tertibatlı taşıt kullanması gerekir" ibaresi yazılacak.
Herhangi bir özel tertibat yaptırmadan da araç kullanabilecek durumda olan engelliler için ise "Özel tertibatlı araç kullanmasına ihtiyaç yoktur" ifadesi eklenecek.
"OTOMATİK VİTES" İFADESİNE YER YOK
Uygulamada en çok karışıklığa neden olan; "özel tertibatlı araç kullanabilir", "otomatik vitesli araç kullanabilir" veya "otomatik vitesli araç kullanması uygundur" gibi bir zorunluluğu değil, yalnızca kişisel tercihi veya olasılığı ifade eden değerlendirmelere raporda kesinlikle yer verilmeyecek
ENGELLİ DURUMUNA GÖRE ARAÇ YÖNÜ AYRINTILI BELİRTİLECEK
Raporların hazırlanış aşamasında da titizlik düzeyi artırıldı. Hem alt hem üst ekstremitede (kollarda ve bacaklarda) ya da her iki alt veya her iki üst ekstremitede aynı veya farklı türde engeli bulunan kişilerin raporlarında; ekstremitenin türü (alt/üst) ve yönü (sağ/sol) açıkça yazılacak. Her bir engel durumu ile bu duruma karşılık gelen engel oranları raporda ayrı ayrı dökümlendirilecek.
RAPOR, SÜRÜCÜ BELGESİ, VE TERTİBAT KODLARI BİRLİKTE DEĞERLENDİRİLECEK
Yönetmelikle birlikte kurumlar arası entegrasyon da netleşti. Kişilerin özel tertibatlı motorlu araç kullanması gereken durumlarda; araçtaki özel tertibat kodunu ve kişinin kullanabileceği sürücü belgesi sınıfını belirleme yetkisi münhasıran Sürücü Komisyonuna ait olacak. ÖTV istisnasına esas teşkil eden işlemlerde, kişi adına düzenlenen engelli sağlık kurulu raporu, sürücü belgesinde veya sürücü sağlık raporunda yer alan bu özel tertibat kodları ile kombine bir şekilde değerlendirilerek işleme alınacak.
Ayrıca engelli sağlık kurulu raporlarının içerisine sürücü belgesi sınıfı, özel tertibat kodu veya direkt olarak "sürücü olunup olunamayacağına" dair herhangi bir ekstra hüküm ya da kısıtlama yazılmayacak.
SUİSTİMALLERİN ÖNÜNE GEÇİLECEK
Yönetmelikte engellilik durumunun kalıcılığı ve netliği de gözetildi:
Engellinin sürekli olarak tekerlekli sandalye veya sedye kullanması gereken çok özel durumlarında, mağduriyet yaşanmaması adına raporun açıklama kısmına net bir şekilde "Sürekli olarak tekerlekli sandalye veya sedye kullanması gerekir" şerhi düşülecek.
Raporun "Zihinsel, Ruhsal, Davranışsal Bozukluklar" bölümünden engel puanı alan kişilerin raporlarında, hukuki süreçlerin sağlıklı yürümesi adına kişinin ayırt etme gücü olup olmadığı ayrıca belirtilecek.
Suistimallerin önüne geçilmesi amacıyla; terör, kaza ve yaralanmaya bağlı acil durum bildirir sağlık kurulu raporları hariç tutulmak üzere, hastanede veya yoğun bakımda 3 aydan kısa süreli yatarak tedavisi devam eden kişiler için engelli sağlık kurulu raporu düzenlenmeyecek. Ancak yatarak tedavisi biten ve taburculuğu planlanan hastalara, talep etmeleri halinde taburculuk öncesinde bu rapor hazırlanabilecek.
ÖTV'SİZ ARAÇ İÇİN ŞARTLAR NE?
ÖTV'siz alınacak aracın yerli üretim katkısı en az yüzde 40 olması gerekiyor. Araç satın alındıktan sonra 10 yıl elden çıkarılamıyor. Bu süreden önce satış yapılırsa, Maliye tarafından hesaplanan ÖTV tutarının ödenmesi zorunlu tutuluyor. Ancak 27 Aralık 2024 tarihinden önce alınan araçlar eski düzenleme kapsamında olduğu için 5 yıl sonunda satışı yapılabiliyor. Aynı zamanda alınacak aracın, kişinin engel durumuna uygun olarak özel tertibatla donatılmış olması ve engelli kişinin kullanımına elverişli hale getirilmesi gerekiyor.
ÖTV'SİZ ALINABİLECEK 11 OTOMOBİL VAR
ÖTV limitlerinin yükselmesiyle satın alabilecek otomobil sayısını da yeniden belirledi. Vergi avantajı, içten yanmalı motorlu araçlarda fiyatı neredeyse yarı yarıya düşürken elektrikli motorlarda ise indirim oranı içten yanmalı versiyonlara göre düşük kalıyor. ÖTV'siz alınabilecek en ucuz model 809 bin TL'ye kadar düşen Fiat Egea olurken, en pahalı model ise ortalama 1.700 milyon TL'lik fiyatı ile Toyota CHR geliyor.
İşte ÖTV'siz alınabilecek 11 otomobil...
1. Fiat Egea Cross (Otomatik vites dizel modeller)
1.6 M.Jet 130 HP DCT Street
Liste Fiyatı: 1.779.900 TL
ÖTV Muafiyetli Fiyatı: 988.833 TL
1.6 M.Jet 130 HP DCT Urban
Liste Fiyatı: 1.879.900 TL
ÖTV Muafiyetli Fiyatı: 1.044.388 TL
1.6 M.Jet 130 HP DCT Lounge
Liste Fiyatı: 1.938.900 TL
ÖTV Muafiyetli Fiyatı: 1.077.166 TL
1.6 M.Jet 130 HP DCT Limited
Liste Fiyatı: 2.069.900 TL
ÖTV Muafiyetli Fiyatı: 1.149.944 TL
2 Hyundai Tucson (Geniş aile SUV modelleri)
1.6 T-GDI 180 PS 4x2 Comfort DCT (Benzinli)
Liste Fiyatı: 2.387.000 TL
ÖTV Muafiyetli Fiyatı: 1.326.111 TL
1.6 T-GDI 180 PS 4x2 Prime DCT (Benzinli)
Liste Fiyatı: 2.679.000 TL
ÖTV Muafiyetli Fiyatı: 1.488.333 TL
1.6 CRDI 136 PS 4x2 Prime DCT (Dizel)
Liste Fiyatı: 2.799.000 TL
ÖTV Muafiyetli Fiyatı: 1.555.000 TL
1.6 T-GDI 180 PS 4x2 Prime Plus DCT (En dolu limit altı versiyon)
Liste Fiyatı: 2.850.000 TL
ÖTV Muafiyetli Fiyatı: 1.583.333 TL
3- Toyota Yaris Cross Hybrid
1.5 Hybrid 130 HP e-CVT Dream
Liste Fiyatı: 2.294.000 TL
ÖTV Muafiyetli Fiyatı: 1.274.444 TL
1.5 Hybrid 130 HP e-CVT Flame X-Pack
Liste Fiyatı: 2.713.000 TL
ÖTV Muafiyetli Fiyatı: 1.507.222 TL
4- Toyota Corolla (1.5 Benzinli Otomatik)
1.5 Vision Plus Multidrive S
Liste Fiyatı: 1.892.000 TL
ÖTV Muafiyetli Fiyatı: 1.051.111 TL
1.5 Dream Multidrive S
Liste Fiyatı: 2.040.000 TL
ÖTV Muafiyetli Fiyatı: 1.133.333 TL
1.5 Flame X-Pack Multidrive S
Liste Fiyatı: 2.215.000 TL
ÖTV Muafiyetli Fiyatı: 1.230.555 TL
1.5 Passion X-Pack Multidrive S
Liste Fiyatı: 2.370.000 TL
ÖTV Muafiyetli Fiyatı: 1.316.666 TL
5- Toyota Corolla Hybrid (1.8 Hibrit Şehir İçi Yakıt Cimrisi)
1.8 Hybrid Dream e-CVT
Liste Fiyatı: 2.808.000 TL
ÖTV Muafiyetli Fiyatı: 1.560.000 TL
1.8 Hybrid Dream-X-Pack e-CVT
Liste Fiyatı: 2.530.000 TL
ÖTV Muafiyetli Fiyatı: 1.405.555 TL
1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT
Liste Fiyatı: 2.549.000 TL
ÖTV Muafiyetli Fiyatı: 1.416.111 TL
1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT (Mevcut En Tepe Hibrit Paket)
Liste Fiyatı: 2.873.000 TL
ÖTV Muafiyetli Fiyatı: 1.596.111 TL
6- Renault Megane Sedan
Touch 1.3 TCe EDC 140 bg
Liste Fiyatı: 2.160.000 TL
ÖTV Muafiyetli Fiyatı: 1.200.000 TL
Icon 1.3 TCe EDC 140 bg
Liste Fiyatı: 2.325.000 TL
ÖTV Muafiyetli Fiyatı: 1.291.666 TL
Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg (Dizel)
Liste Fiyatı: 2.699.000 TL
ÖTV Muafiyetli Fiyatı: 1.499.444 TL
7- Renault Clio
Evolution Plus TCe EDC 115 hp
Liste Fiyatı: 1.830.000 TL
ÖTV Muafiyetli Fiyatı: 1.016.666 TL
Esprit Alpine TCe 115 EDC
Liste Fiyatı: 2.035.000 TL
ÖTV Muafiyetli Fiyatı: 1.130.555 TL