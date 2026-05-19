Türkiye'de evler küçülüyor yalnızlık büyüyor

Türkiye'de değişen aile yapısı konut sektörüne de yön veriyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan son verilere göre; Türkiye'de 2008 yılında 4 kişi olan ortalama hanehalkı büyüklüğü 2025 yılında 3.08 kişiye düştü.
2014 yılında yüzde 13.9 olan tek kişilik hanehalklarının oranı da 2025'te yüzde 20.5'e yükseldi. Yükselen maliyetler ve kentsel dönüşüm de evlerin küçülmesinde etkili oldu. İstanbul Gayrimenkul Değerleme (İGD) tarafından yapılan araştırmaya göre; 2010'da 122.2 metrekare olan ortalama konut büyüklüğü 15 yıl sonra 2025 yılına gelindiğinde 101.9 metrekareye düştü.
Müstakil konutları bir yana bırakıp apartman katlarındaki dairelere bakıldığında ise ortalama büyüklük aynı dönemde 121 metrekareden 97 metrekareye kadar geriledi. Yani yaklaşık 24 metrekare küçüldü.
ADIM ADIM GERİYE GİDİYOR
Araştırmada, son 18 yılda ortalama büyüklüklere bakıldı. Buna göre, 2010'da 122.2 metrekare ile en üst seviyeye çıkan ortalama konut büyüklüğü son 4 yıldır düşüşte. 2021'de 119.8 metrekare olan ortalama büyüklük 2022'de 113.3, 2023'te 106, 2024'de 103.7, 2025 yılında ise 101.9 oldu.Apartman dairelerine bakınca ortalama büyüklük son 3 yılda 100 metrekarenin altına geriledi.
2010 yılında 121 metrekare olan ortalama büyüklük, 2025 yılında 97.3 olarak hesaplandı. Daireler küçülürken müstakil konutlarda büyüme dikkat çekiyordu. 2023 yılında müstakil evlerin ortalama büyüklüğü 216.4 metrekare ile zirveyi gördü. Ancak son iki yılda bu alanda da gerileme oldu. 2014 yılında müstakil evlerde ortalama büyüklük 199.4, 2025 yılında ise 183.1 metrekare olarak hesaplandı.