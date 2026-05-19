Türkiye'de evler küçülüyor yalnızlık büyüyor

ADIM ADIM GERİYE GİDİYOR Araştırmada, son 18 yılda ortalama büyüklüklere bakıldı. Buna göre, 2010'da 122.2 metrekare ile en üst seviyeye çıkan ortalama konut büyüklüğü son 4 yıldır düşüşte. 2021'de 119.8 metrekare olan ortalama büyüklük 2022'de 113.3, 2023 'te 106, 2024'de 103.7, 2025 yılında ise 101.9 oldu.Apartman dairelerine bakınca ortalama büyüklük son 3 yılda 100 metrekarenin altına geriledi.

2010 yılında 121 metrekare olan ortalama büyüklük, 2025 yılında 97.3 olarak hesaplandı. Daireler küçülürken müstakil konutlarda büyüme dikkat çekiyordu. 2023 yılında müstakil evlerin ortalama büyüklüğü 216.4 metrekare ile zirveyi gördü. Ancak son iki yılda bu alanda da gerileme oldu. 2014 yılında müstakil evlerde ortalama büyüklük 199.4, 2025 yılında ise 183.1 metrekare olarak hesaplandı.