Türkiye’de online alışveriş 5 yılda 12 kat büyüdü

TİCARET Bakanlığının "Türkiye'de e-Ticaretin Görünümü Raporu 2025" verilerinden derlenen bilgiye göre Kovid-19 salgını sırasında internet üzerinden alışverişin yaygınlaşması, artan e-ticaret platform sayısı ve sipariş edilen ürün çeşitliliğinin gelişmesi daha geniş kitleleri telefon ve bilgisayarlar üzerinden alışveriş yapmaya yönlendirdi. Bu kapsamda, 2021'de Türkiye genelinde 381 milyar liralık e-ticaret hacmi oluşurken bu tutar 2022'de 800 milyar liraya, 2023'te 1 trilyon 855 milyar liraya yükseldi. e-Ticaret hacmi 2024'te 3 trilyon lira seviyesine kadar çıkarken geçen yıl 4 trilyon 567 milyar lira ile rekorunu geliştirdi. Bu 5 yıllık süreçte e-ticaret hacmi yaklaşık 12 katına yükselerek 10 trilyon 603 milyar lira oldu.