EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2026 | Hesaplarınızı kontrol edin! Bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak? Dul ve yetim maaşı alanlar ne kadar ödeme alacak?

SSK-BAĞKUR EMEKLİSİNE EN AZ 24 BİN TL

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 2026 yılının ilk yarısı için yüzde 12,19 oranında zam almıştı. TBMM'de alınan kararla en düşük emekli maaşı 20 bin TL olarak belirlenirken, Kurban Bayramı öncesinde SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin hesaplarına en az 24 bin TL yatırılacak.

MEMUR EMEKLİLERİNE EN AZ 31.772 TL

Memur emeklilerinin en düşük aylığı ise 2026 Ocak zammının ardından 27 bin 772 TL seviyesine yükseldi. Kurban Bayramı öncesinde memur emeklilerine toplam 31 bin 772 TL ödeme yapılacak.