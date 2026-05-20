Haberler Ekonomi EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2026 | Hesaplarınızı kontrol edin! Bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak? Dul ve yetim maaşı alanlar ne kadar ödeme alacak?

Milyonlarca emeklinin gözü bayram ikramiyesi ve maaş ödemelerinde! SSK emeklilerine ödemeler başlarken, bugün memur emeklilerinin hesaplarına maaş ve ikramiyeler yatırılıyor. Peki tahsis numarasına göre ödemeler hangi tarihte yapılacak? Dul ve yetim maaşı alanlar ne kadar ödeme alacak? İşte detaylar…

SABAH

Emekli maaşı ve bayram ikramiyesi ödemelerinde süreç hız kesmeden devam ediyor. SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri için ödemeler hesaplara yatırılırken, bugün 4C kapsamındaki memur emeklilerine ikramiye ödemesi yapılacak. Peki tahsis numarasına göre maaş ve ikramiyeler hangi tarihlerde yatacak? Dul ve yetim aylığı alanlar ne kadar ödeme alacak? Tüm detaylar haberimizde...

HEM MAAŞ HEM İKRAMİYE HESAPLARA GEÇİYOR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kurban Bayramı öncesinde emeklilere çifte müjdeyi duyurdu. Bakan Işıkhan, hem maaş hem de ikramiyelerin aynı anda yatırılacağını açıkladı.

Bakan Işıkhan, "Emeklilerimizin bayram ikramiyeleri ve aylık ödemelerini Kurban Bayramı öncesinde 17-22 Mayıs tarihleri arasında banka hesaplarına yatırıyoruz" dedi.

BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

2018'de uygulanmaya başlayan emekli bayram ikramiyesi, 2025'te yapılan yüzde 33,33'lük artışla 4 bin liraya yükseltilmişti. 2026 yılında ise ekonomik şartlar ve bütçe dengeleri gerekçe gösterilerek ikramiye tutarında yeni bir artış yapılmadı ve ödeme 4 bin TL olarak uygulanmaya devam ediyor.

SSK-BAĞKUR EMEKLİSİNE EN AZ 24 BİN TL

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 2026 yılının ilk yarısı için yüzde 12,19 oranında zam almıştı. TBMM'de alınan kararla en düşük emekli maaşı 20 bin TL olarak belirlenirken, Kurban Bayramı öncesinde SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin hesaplarına en az 24 bin TL yatırılacak.

MEMUR EMEKLİLERİNE EN AZ 31.772 TL

Memur emeklilerinin en düşük aylığı ise 2026 Ocak zammının ardından 27 bin 772 TL seviyesine yükseldi. Kurban Bayramı öncesinde memur emeklilerine toplam 31 bin 772 TL ödeme yapılacak.

KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALABİLİYOR?

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri bayram ikramiyesi alacak.

Ödemeden faydalanan diğer gruplar şöyle;

SSK (4A) emeklileri

Bağ-Kur (4B) emeklileri

Emekli Sandığı (4C) emeklileri

Malullük aylığı alanlar

Vazife malullüğü aylığı alanlar

Sürekli iş göremezlik geliri alanlar

Dul ve yetim aylığı alanlar (hisse oranında)

65 yaş aylığı (yaşlılık aylığı) alanlar

Şehit yakınları

Gaziler ve muharip gaziler

Güvenlik korucuları

Terörden zarar gören siviller ve hak sahipleri

TOPLAM ÖDEME 150 MİLYAR LİRAYI BULACAK

Geçtiğimiz yıl Ramazan Bayramı'nda emeklilere 57,3 milyar TL, Kurban Bayramı'nda ise 57,4 milyar TL ikramiye ödenmişti. Bu yıl yaklaşık 17,7 milyon emekliye yapılacak Ramazan ve Kurban Bayramı ödemelerinin toplamının 150 milyar liraya ulaşması bekleniyor.

İKRAMİYE VE MAAŞ ÖDEMESİNDE 4. GÜN

Bakan Işıkhan tarafından yapılan açıklamaya göre normal maaş ödeme günü 17, 18, 19, 20, 21, 22 olanlar yine aynı günde maaş ve ikramiye ödemelerini alacak.

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar 17 Mayıs, 7 olanlar 18 Mayıs, 5 olanlar ise 19 Mayıs'ta ikramiye ve maaşları cebe koydu.

Bugün ise normal maaş günü 20 mayıs olan tahsis numarasının son rakamı 3 ile biten SSK emeklileri ile emekli sandığı mensubu 4C'li memur emeklileri ödemelerini alacak. Bağ-Kur emeklilerine ise ödemeler 21 Mayıs'ta yani yarın ödeme yapılacak.

İşte bayram ikramiyesi ve maaş ödeme takvimi:

4A (SSK) Emeklileri

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlara 17 Mayıs

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlara 18 Mayıs

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlara 19 Mayıs

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlara 20 Mayıs

Tahsis numarası son rakamı 1, 6 ve 4 olanlara 21 Mayıs

Tahsis numarası son rakamı 0, 2 ve 8 olanlara 22 Mayıs

4B (Bağ-Kur) Emeklileri

Tahsis numarası son rakamı 3, 1, 9,7 ve 5 olanlara 21 Mayıs

Tahsis numarası son rakamı 2, 0, 8, 6 ve 4 olanlara 22 Mayıs

4C (Emekli Sandığı)

20 Mayıs tarihinde ödenecek.

DUL VE YETİMLERE ÖDEME NE ZAMAN YAPILACAK?

Dul ve yetim aylığı alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri de bağlı oldukları sigorta kolunun emekli ödeme takvimine göre yatırılıyor. Bakan Işıkhan'ın açıkladığı takvime göre ödeme tarihleri şöyle olacak:

SSK (4A) Dul ve Yetimleri

Maaş ödeme günü 17, 18, 19, 20, 21, 22 olanlar: Mevcut ödeme günlerinde

Maaş ödeme günü 23, 24 olanlar: 21 Mayıs

Maaş ödeme günü 25, 26 olanlar: 22 Mayıs

Bağ-Kur (4B) Dul ve Yetimleri

Maaş ödeme günü 25, 26 olanlar: 21 Mayıs

Maaş ödeme günü 27, 28 olanlar: 22 Mayıs

Emekli Sandığı (4C) Dul ve Yetimleri

20 Mayıs tarihinde ödeme alacak.

