EMEKLİYE ÖTV'SİZ ARAÇ DÜZENLEMESİ 2026 | Hangi otomobiller ÖTV'siz alınır? Emeklilere ÖTV'siz araç çıkacak mı?

EMEKLİYE ÖTV'SİZ ARAÇ ŞARTLARI NELER OLACAK? Düzenleme henüz yasalaşmadığı için kesinleşmiş şartlar açıklanmış değil. Ancak konuşulan taslaklarda bazı temel kriterler öne çıkıyor. Emekli statüsünde olmak, belirlenen sosyal güvenlik grubuna dahil bulunmak ve haktan yalnızca bir kez yararlanmak bunlar arasında yer alıyor. Ayrıca alınacak aracın belli bir süre satılamaması ve belirlenen fiyat sınırının aşılmaması da muhtemel koşullar arasında gösteriliyor.

EMEKLİLER ÖTV'SİZ HANGİ ARAÇLARI ALABİLECEK?

Düzenleme yürürlüğe girmediği için kesin bir araç listesi mevcut değil. Ancak uygulamanın hayata geçmesi durumunda, belirlenen fiyat limiti ve teknik kriterlere uygun modellerin kapsama alınması bekleniyor. Özellikle yerli üretim oranı yüksek ve düşük segmentteki araçların öne çıkabileceği değerlendiriliyor.

EMEKLİYE ÖTV'SİZ ARAÇ LİSTESİ 2026

Düzenlemenin yasalaşması halinde listede yer alması muhtemel modeller arasında bazı popüler araçlar öne çıkıyor. Yüksek yerlilik oranı şartı nedeniyle Togg T10X ve Togg T10F gibi modeller dikkat çekiyor. Bunun yanında Fiat Egea ailesi, Renault Clio, Renault Megane Sedan, Renault Duster, Toyota Corolla, Toyota C-HR, Hyundai i20 ve Hyundai Bayon gibi modeller de değerlendirme kapsamına girebilir.

ÖTV MUAFİYET LİMİTİ NE KADAR OLDU?

Engelli bireyler için uygulanan ÖTV muafiyetli araç üst limiti 2026 yılı itibarıyla güncellenmiş durumda. Yeni düzenlemeye göre limit 2 milyon 873 bin 972 TL seviyesine yükseltildi. Bu artış yeniden değerleme oranına bağlı olarak yapılırken, söz konusu uygulama yalnızca engelli bireyleri kapsıyor. Emeklilere yönelik teklif ise bundan ayrı bir düzenleme olarak değerlendiriliyor.