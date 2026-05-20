EMEKLİYE ÖTV'SİZ ARAÇ DÜZENLEMESİ 2026 | Hangi otomobiller ÖTV'siz alınır? Emeklilere ÖTV'siz araç çıkacak mı?

Emeklilere ÖTV'siz araç hakkı verilip verilmeyeceği, 2026 yılında da en çok konuşulan konular arasında bulunuyor. Engelli vatandaşlara tanınan ÖTV muafiyetli araç limitinin güncellenmesinin ardından, benzer bir uygulamanın emeklileri kapsayıp kapsamayacağı merak ediliyor. Düzenlemenin yürürlüğe girmesi durumunda, emeklilerin bu imkândan yalnızca bir kez faydalanabileceği ve satın alınan aracın belirli bir süre satılamayacağı yönünde değerlendirmeler öne çıkıyor. Ayrıca araç alımlarında üst fiyat sınırı uygulanması ve yalnızca belirli kriterleri karşılayan modellerin kapsama dahil edilmesi bekleniyor. Engelli araç alımına ilişkin güncellenen limit kapsamında ise bazı yerli üretim araçların da sisteme dahil edildiği ifade ediliyor.
EMEKLİYE ÖTV'SİZ ARAÇ DÜZENLEMESİ ÇIKTI MI?
Emeklilere ÖTV'siz araç alım hakkı tanınmasına yönelik düzenleme henüz yasalaşmış değil. TBMM'ye sunulan teklifler bulunsa da bu düzenlemenin yürürlüğe girebilmesi için Meclis sürecinin tamamlanması ve Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor. Bu nedenle şu an itibarıyla emeklilere tanınmış genel bir ÖTV muafiyetli araç hakkı bulunmuyor. Süreç teklif aşamasında olduğu için kapsam, şartlar ve fiyat limitleri de netlik kazanmış değil.
EMEKLİYE ÖTV'SİZ ARAÇ KİMLERİ KAPSAYACAK?
Gündemdeki düzenleme tüm emeklileri kapsayan kesinleşmiş bir uygulama niteliği taşımıyor. Mevcut taslaklara göre düzenlemenin özellikle Bağ-Kur emeklilerini hedeflediği ifade ediliyor. Yani esnaf, sanatkâr, çiftçi ya da kendi adına çalışan sigortalılar öncelikli grupta yer alabilir. Buna karşın SSK ve Emekli Sandığı emeklilerinin kapsama alınıp alınmayacağı Meclis görüşmeleri sonucunda netleşecek.
EMEKLİYE ÖTV'SİZ ARAÇ ŞARTLARI NELER OLACAK?
Düzenleme henüz yasalaşmadığı için kesinleşmiş şartlar açıklanmış değil. Ancak konuşulan taslaklarda bazı temel kriterler öne çıkıyor. Emekli statüsünde olmak, belirlenen sosyal güvenlik grubuna dahil bulunmak ve haktan yalnızca bir kez yararlanmak bunlar arasında yer alıyor. Ayrıca alınacak aracın belli bir süre satılamaması ve belirlenen fiyat sınırının aşılmaması da muhtemel koşullar arasında gösteriliyor.
EMEKLİLER ÖTV'SİZ HANGİ ARAÇLARI ALABİLECEK?
Düzenleme yürürlüğe girmediği için kesin bir araç listesi mevcut değil. Ancak uygulamanın hayata geçmesi durumunda, belirlenen fiyat limiti ve teknik kriterlere uygun modellerin kapsama alınması bekleniyor. Özellikle yerli üretim oranı yüksek ve düşük segmentteki araçların öne çıkabileceği değerlendiriliyor.
EMEKLİYE ÖTV'SİZ ARAÇ LİSTESİ 2026
Düzenlemenin yasalaşması halinde listede yer alması muhtemel modeller arasında bazı popüler araçlar öne çıkıyor. Yüksek yerlilik oranı şartı nedeniyle Togg T10X ve Togg T10F gibi modeller dikkat çekiyor. Bunun yanında Fiat Egea ailesi, Renault Clio, Renault Megane Sedan, Renault Duster, Toyota Corolla, Toyota C-HR, Hyundai i20 ve Hyundai Bayon gibi modeller de değerlendirme kapsamına girebilir.
ÖTV MUAFİYET LİMİTİ NE KADAR OLDU?
Engelli bireyler için uygulanan ÖTV muafiyetli araç üst limiti 2026 yılı itibarıyla güncellenmiş durumda. Yeni düzenlemeye göre limit 2 milyon 873 bin 972 TL seviyesine yükseltildi. Bu artış yeniden değerleme oranına bağlı olarak yapılırken, söz konusu uygulama yalnızca engelli bireyleri kapsıyor. Emeklilere yönelik teklif ise bundan ayrı bir düzenleme olarak değerlendiriliyor.