Enerji altyapısında güçlü yükseliş

T ürkiye, yıllık 60 milyar metreküplük tüketimiyle Avrupa 'nın en büyük 4'üncü doğal gaz pazarı konumunda bulunuyor. 2002 yılında yaklaşık 90 milyon metreküp olan günlük doğal gaz giriş kapasitesi, bugün 495 milyon metreküpe yükseldi. Türkiye, boru gazı ve LNG yoluyla 39 ülkeden, 50'den fazla şirket aracılığıyla doğal gaz tedarik ediyor.





Kaynak, güzergâh ve tedarik yöntemi açısından uygulanan çeşitlendirme stratejisinin, küresel kriz dönemlerinde enerji arz güvenliğine önemli katkı sağladığı belirtiliyor. Rusya'dan iki, Azerbaycan'dan iki ve İran'dan bir olmak üzere toplam 5 boru hattıyla doğal gaz temin edilirken, Türkiye'nin doğal gazda merkez ülke olma hedefi doğrultusunda kamu ve özel sektör yatırımları sürüyor. Bu kapsamda LNG terminalleri ile FSRU (Yüzer Depolama ve Yeniden Gazlaştırma Üniteleri) yatırımlarıyla doğal gaz altyapısı güçlendiriliyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayelerinde, Turkuvaz Medya Grubu tarafından 22 Mayıs'ta düzenlenecek olan 2.İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde enerji konuları masaya yatırılacak. Açılışını Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yapması beklenen ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın da katılacağı zirvede, enerji yatırımları ile doğal gaz üretim ve arama faaliyetlerine ilişkin konular kapsamlı bir şekilde ele alınacak.