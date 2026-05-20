Enerji altyapısında güçlü yükseliş

Türkiye, yıllık 60 milyar metreküplük tüketimiyle Avrupa'nın en büyük 4'üncü doğal gaz pazarı konumunda bulunuyor. 2002 yılında yaklaşık 90 milyon metreküp olan günlük doğal gaz giriş kapasitesi, bugün 495 milyon metreküpe yükseldi. Türkiye, boru gazı ve LNG yoluyla 39 ülkeden, 50'den fazla şirket aracılığıyla doğal gaz tedarik ediyor.
Kaynak, güzergâh ve tedarik yöntemi açısından uygulanan çeşitlendirme stratejisinin, küresel kriz dönemlerinde enerji arz güvenliğine önemli katkı sağladığı belirtiliyor. Rusya'dan iki, Azerbaycan'dan iki ve İran'dan bir olmak üzere toplam 5 boru hattıyla doğal gaz temin edilirken, Türkiye'nin doğal gazda merkez ülke olma hedefi doğrultusunda kamu ve özel sektör yatırımları sürüyor. Bu kapsamda LNG terminalleri ile FSRU (Yüzer Depolama ve Yeniden Gazlaştırma Üniteleri) yatırımlarıyla doğal gaz altyapısı güçlendiriliyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayelerinde, Turkuvaz Medya Grubu tarafından 22 Mayıs'ta düzenlenecek olan 2.İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde enerji konuları masaya yatırılacak. Açılışını Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yapması beklenen ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın da katılacağı zirvede, enerji yatırımları ile doğal gaz üretim ve arama faaliyetlerine ilişkin konular kapsamlı bir şekilde ele alınacak.
200 MİLYON METREKÜP HEDEF
Türkiye'nin 2 LNG terminali ve 3 FSRU'dan oluşan toplam 5 LNG giriş noktası bulunuyor. Dörtyol FSRU, Saros FSRU ve Marmaraereğlisi LNG Terminali BOTAŞ tarafından işletilirken, özel sektör de bir FSRU ile bir LNG terminalini faaliyet gösteriyor. Türkiye'nin ilk milli FSRU gemisi Ertuğrul Gazi'nin de bulunduğu BOTAŞ Dörtyol FSRU Tesisi, günlük 28 milyon metreküplük gazlaştırma kapasitesine sahip bulunuyor.
2016'dan bu yana yapılan yatırımlarla ülkenin toplam gazlaştırma kapasitesi 5 kat artarak günlük 161 milyon metreküpe ulaştı. Hatay'daki Dörtyol FSRU Tesisi'ne yapılacak yeni yatırımla kapasitenin günlük 28 milyon metreküp daha artırılması hedeflenirken, Akdeniz'de Gazipaşa-Anamur hattında yeni bir FSRU tesisi kurulması planlanıyor. Yeni projelerle Türkiye'nin günlük LNG gazlaştırma kapasitesinin 200 milyon metreküpe çıkarılması öngörülüyor
ÜRETİM VE ARAMA FAALİYETLERİ SÜRÜYOR
TÜRKİYE, "Milli Enerji ve Maden Politikası" kapsamında doğal gaz ve petrol arama-üretim faaliyetlerinde yerli imkânlarla önemli bir dönüşüm gerçekleştirdi. Son 10 yılda Mavi Vatan'daki çalışmalar, yerli mühendisler ve milli sondaj filosuyla yürütüldü. Fatih, Yavuz, Kanuni, Abdülhamid Han, Çağrı Bey ve Yıldırım sondaj gemilerinden oluşan filo ile Türkiye, dünyanın en büyük 4'üncü enerji filolarından biri haline geldi. Fatih Sondaj Gemisi ile 2020'de Karadeniz'de Cumhuriyet tarihinin en büyük doğal gaz keşfi yapılırken, sismik çalışmalar Oruç Reis ve Barbaros Hayreddin Paşa gemileriyle sürdürülüyor. Öte yandan Türkiye farklı bölgelerde de üretim ve arama faaliyetlerini sürdürüyor.