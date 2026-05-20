Motorlu araçlarda tek tip ekspertiz raporu düzenlemesi

SİGORTACILIK ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), motorlu araç sigortaları kapsamında sigorta eksperlerince hazırlanacak raporların standart hale getirilmesine yönelik yeni genelge yayımladı. Düzenleme, trafik ve kasko sigortalarında kullanılacak ekspertiz rapor şablonlarını kapsıyor. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), 13 Mayıs 2026 tarihli "Motorlu Araç Sigortaları Kapsamında Sigorta Eksperlerince Kullanılacak Rapor Şablonlarına İlişkin Genelge"yi yayımladı. 2026/11 sayılı genelge ile birlikte, motorlu araç sigortaları kapsamında düzenlenen ekspertiz raporlarının içerik ve format açısından standart hale getirilmesi amaçlanıyor. Düzenleme; zorunlu trafik sigortası, ihtiyari mali sorumluluk sigortası ve kara araçları kasko sigortasını kapsarken, sigorta eksperlerinin hazırlayacağı raporların belirlenen usul ve esaslara uygun şekilde düzenlenmesini öngörüyor. SEDDK'nın yayınladığı genelgede bulunan raporların düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar kısmında,"Bu Genelge kapsamındaki sigortalara ilişkin sigortacı, sigortalı, sigorta ettiren veya sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişiler tarafından atanan sigorta eksperleri görevlendirildikleri hasarlara ilişkin raporlarını bu Genelgede yer alan usul ve esaslara göre hazırlar" ifadeleri yer almaktadır.