TARSİM heyeti İzmir’de acentelerle bir araya geldi

TARSİM heyeti, özel bir sigorta firmasının İzmir'de düzenlediği Bölge Acente Buluşmaları Toplantısı'nda acentelerle bir araya geldi. Toplantıda, değişen iklim koşulları ve artan doğal afet riskleri karşısında tarım sigortalarının yaygınlaştırılmasının önemine dikkat çekildi. Toplantıda konuşan TARSİM Genel Müdürü Bekir Engürülü, değişen iklim koşullarıyla birlikte doğal afet risklerinin arttığını belirterek, tarımsal üretimde sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi için sigorta güvencesinin önemine vurgu yaptı. Tarım sigortalarının yaygınlaştırılması için yoğun çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Engürülü, üreticilerin emeklerinin güvence altına alınmasının kritik hale geldiğini söyledi. Katılımcılarla TARSİM uygulamaları ve katılım sigortacılığına ilişkin bilgiler paylaşan Engürülü, Ege Bölgesi'ne ilişkin üretim ve hasar verilerini de aktardı. Engürülü, bölgenin tarımsal yapısı nedeniyle tarım sigortaları açısından önemli bir potansiyel taşıdığını ifade ederken, toplantının son bölümünde acentelerin sorularını yanıtladı.