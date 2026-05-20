Yerli otomobil jantından tam bağımsızlık adımı

TÜRKİYE'NİN köklü sanayi kuruluşlarından Jantsa sermaye artırımı sürecinin ardından İtalyan ortakla faaliyet gösteren Jantsa Magnetto Wheels'deki (JMW) hisselerinin tamamını devralarak şirketin yüzde 100 sahibi oldu. Dünyanın en büyük jant üreticileriyle kurulan ortaklıkta tüm hisselerin devralınması, Türkiye otomotiv sanayisi açısından stratejik bir gelişme olarak değerlendirildi. Bu gelişmeyle birlikte Jantsa, Türkiye'de binek ve hafif ticari araçlara yönelik çelik otomotiv jantı üretimi yapan ilk ve tek yerli üretim tesisinin tek sahibi haline geldi. Jantsa, attığı bu adım sonrası yerli üretim kapasitesini artırmasının yanı sıra Türkiye'nin otomotiv yan sanayisindeki gücünü daha da pekiştirdi. JMW bünyesinde üretilecek jantlar, Türkiye'de üretim yapan Renault, Tofaş ve Ford başta olmak üzere birçok önemli otomotiv markasına tedarik edilmeye devam edecek. Üretilen jantlar aynı zamanda yurt dışındaki global otomotiv firmalarına da gönderilmeyi sürdürecek.