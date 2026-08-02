‘Altında 6 bin 250 TL seviyesi kritik eşik’

Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, küresel piyasalarda yaşanan son dalgalanmaları değerlendirerek altın, gümüş ve döviz yatırımcılarına yönelik kritik uyarılarda bulundu. ABD Merkez Bankası (Fed), İngiltere Merkez Bankası (BoE) ve Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) ardı ardına açıkladığı faiz kararlarının ardından piyasa gözlerinin jeopolitik risklere çevrildiğini belirten Memiş, gram altın tarafında 6 bin 250 TL seviyesinin belirleyici bir direnç noktası olduğunu vurguladı.

TOPARLANMA VAR

Son altı aylık periyotta altının %20'nin üzerinde değer kaybettiğini hatırlatan uzman isim, temmuz ayında kaydedilen yaklaşık %1,5'lik yükselişe dikkat çekerek orta ve uzun vadeli pozitif beklentisini koruduğunu dile getirdi. Memiş ayrıca, başta Çin Merkez Bankası olmak üzere dünyadaki birçok merkez bankasının fiziki altın alımlarını kesintisiz sürdürdüğünü ve rezervlerini güçlendirmeye devam ettiğini altını çizerek belirtti. Altın fiyatlarına ilişkin teknik seviyeleri paylaşan Memiş, piyasa takibindeki stratejik noktaları şu sözlerle özetledi: "Ons altın tarafında 4 bin dolar bandı kritik. Gramda ise yatırımcıların 6 bin TL ile 6 bin 250 TL aralığını yakından izlemesi gerekiyor."

GÜMÜŞTE SÜRPRİZ

Önümüzdeki dönemde gümüşün altına kıyasla çok daha güçlü bir performans sergileyebileceğini öngören Memiş, altın-gümüş rasyosunun (oranının) gümüş lehine çalıştığını belirtti. Yatırımcılara sepet yapma tavsiyesinde bulunan uzman, portföylerde gümüşe de yer verilmesinin stratejik bir hamle olacağını savundu.