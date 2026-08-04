İnşaat firmalarına şikayet yağdı

Bir platformun verilerine göre, konut inşaat firmalarına yönelik şikayetlerin, 2026'nın aynı döneminde geçen yıla kıyasla yüzde 127 arttığı açıklandı. 2025'te bin 482 olan şikayet sayısının ise 2026'da 3 bin 363'e yükseldiği kaydedildi. Platform tarafından yapılan açıklamada, konut inşaat firmalarına yönelik tüketici şikayetlerinde artış yaşandığı ifade edildi. Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi: "Şikayetvar verileri, kategoriye ilişkin şikayet sayısının bir yılda iki katından fazla arttığını ortaya koydu. 2025 ve 2026'nın aynı dönemleri karşılaştırıldığında, konut inşaat firmaları kategorisindeki şikayet sayısı bin 482'den 3 bin 363'e çıktı. Böylece kategoriye yönelik şikayetlerde yüzde 127'lik artış kaydedildi. Başka bir ifadeyle platforma iletilen şikayet sayısı bin 881 adet arttı."

AYIPLI İŞÇİLİK SORUNU

En çok şikayet edilen konular şöyle sıralandı: "Konut tesliminin gecikmesi, eksik veya ayıplı işçilik, tapu devrinin yapılmaması ya da gecikmesi, inşaatın durması veya yarım kalması, firmaya ulaşamama ve muhatap bulamama, cayma veya sözleşme iptali sonrası ücret iadesinin yapılmaması, sözleşmede bulunmayan ek ücretlerin talep edilmesi, projede vaat edilen özelliklerin yerine getirilmemesi, teslim sonrasında ortaya çıkan kusurların giderilmemesi, gecikme tazminatı veya kira desteğinin ödenmemesi."