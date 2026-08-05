Akaryakıtta indirim rüzgarı! İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI | İşte 5 Ağustos güncel akaryakıt fiyatları...

Petrol fiyatları, ABD ile İran arasındaki gerilimin azaltılmasına yönelik diplomatik temasların hız kazanması ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılabileceğine ilişkin beklentilerin güçlenmesiyle yüzde 4,5 geriledi. Brent petrolün ekim vadeli varil fiyatı 78,49 dolara düşerek 13 Temmuz'dan bu yana ilk kez 80 doların altını test etti. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Hürmüz Boğazı'nın açılmasına yönelik anlaşmanın bugün ya da yarın sağlanabileceğini belirtirken, anlaşmanın boğazda serbest geçişi garanti altına alacağını söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi ise ABD ile doğrudan görüşme yürütmediklerini, Umman aracılığıyla yapılan temasların Hürmüz Boğazı'ndaki güvenli deniz trafiğine odaklandığını ifade etti. ABD Başkanı Donald Trump da İran ile müzakerelerin sürdüğünü belirterek, bu sürecin iyi bir anlaşma için "İran'ın son şansı" olduğunu dile getirdi. Katar da taraflar arasındaki diplomatik girişimlerini sürdürürken, henüz resmi bir anlaşmaya varılmadığını açıkladı.

Piyasalarda diplomatik çözüm ve olası ateşkes beklentilerinin güçlenmesi, arz kesintisi endişelerini azaltarak petrol fiyatlarını aşağı çekti. Düşüşte ayrıca OPEC+ grubunun eylül ayında günlük 188 bin varillik üretim artışı kararı da etkili oldu.