Egeli İhracatçılar İtalya pazarında büyüme yakaladı

Ege Bölgesi'nde faaliyet gösteren ihracatçılar, Avrupa Birliği standartlarına uygun üretim kapasitesi, güçlü sanayi altyapısı ve lojistik avantajıyla son aylarda İtalya pazarında önemli büyüme yakaladı. Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) verilerinden derlenen bilgiye göre, küresel tedarik zincirlerinde yaşanan dönüşüm ve Avrupa pazarına yakın güvenilir üretim merkezlerine olan talep, Ege Bölgesi'nin İtalya'ya olan ihracatına ivme kazandırdı.

AYLIK BAZDA BİRİNCİ

Bölgenin İtalya'ya ihracatı haziran ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 72.4 artarak 145 milyon dolara ulaştı. Böylece İtalya, haziranda 143.4 milyon dolar ihracat yapılan Almanya'yı geride bırakarak aylık bazda bölgeden en fazla dış satım yapılan ülke oldu. İtalya'ya ihracat artışı temmuzda da devam etti. Ege Bölgesi'nden yılın 7 ayında İtalya'ya yapılan ihracat, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 31'lik artışla 850 milyon 78 bin dolara ulaştı. İzmir İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Pietro Alba, İtalyan ve Türk şirketleri arasındaki işbirliğini geliştirmek ve güçlendirmek adına çalışma yürüttüklerini söyledi.