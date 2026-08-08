Hedef pazarlarda rekor ticaret

Türkiye, ihracat pazarlarını çeşitlendirmek ve yeni pazarlara açılmak amacıyla hedef pazar olarak belirlediği 60 ülkeye, bu yılın ilk yarısında 94 milyar dolarlık satış gerçekleştirirken, bu ülkelerle 233,3 milyar dolarlık ticaret hacmi elde etti. Türkiye'nin ihracat pazarlarını çeşitlendirmeyi, yeni pazarlara girişini kolaylaştırmayı ve Türk ürünlerinin küresel pazarlardaki payını artırmayı amaçlayan strateji doğrultusunda, hedef ülkeler belirleniyor. Bu ülkeler, küresel e-ticaretteki konumu, pazara giriş koşulları, coğrafi uzaklığı ve Bakanlığın ihracat politikaları dikkate alınarak, tespit ediliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, söz konusu ülkelere yılın ilk 6 ayında 94 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Aynı dönemde, bu ülkelerden yapılan ithalat 139,3 milyar dolar oldu. Böylece Türkiye, ocak-haziran döneminde, ihracatta hedef pazar olarak tespit ettiği ülkeler ile 233,3 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaştı.