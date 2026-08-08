  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Ekonomi Motorine büyük indirim geldi! Pompada fiyatlar değişti: İşte İzmir, İstanbul ve Ankara'da güncel rakamlar

Motorine büyük indirim geldi! Pompada fiyatlar değişti: İşte İzmir, İstanbul ve Ankara'da güncel rakamlar

Son dakika: Motorin fiyatlarında beklenen indirim pompaya yansıdı. Araç sahiplerini sevindiren gelişmeyle motorinin litre fiyatı ortalama 1 lira gerilerken, indirim 8 Ağustos itibarıyla geçerli oldu. Benzin ve LPG fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik yaşanmadı. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel akaryakıt fiyatları...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

Son dakika: Motorine gelen yaklaşık 1 liralık indirim, sürücüler için pompada olumlu bir değişiklik yarattı. İndirimli tarifeler 8 Ağustos Cumartesi günü itibarıyla uygulanmaya başlarken, benzin ve LPG fiyatlarında ise değişiklik yapılmadı. Peki motorinin litre fiyatı İstanbul, Ankara ve İzmir'de ne kadar oldu? İşte güncel akaryakıt fiyatları...

MOTORİNE İNDİRİM Mİ GELDİ?

Petrolde yaşanan düşüş yurt içinde motorin fiyatlarına da indirim olarak yansıdı. Motorinin litresine ortalama 1 lira indirim geldi. İndirimli fiyatlar bugün itibarıyla pompaya yansıdı. Böylelikle motorin fiyatları 83 TL'nin altına düştü.

8 AĞUSTOS GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AVRUPA YAKASI

Benzin: 67.24 TL

Motorin: 80.02 TL

LPG: 33.79 TL

ANADOLU YAKASI

Benzin: 67.08 TL

Motorin: 80.87 TL

LPG: 33.19 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 68.50 TL

Motorin: 82.42 TL

LPG: 33.79 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 68.20 TL

Motorin: 82.14 TL

LPG: 33.89 TL

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA