Motorine büyük indirim geldi! Pompada fiyatlar değişti: İşte İzmir, İstanbul ve Ankara'da güncel rakamlar

Son dakika: Motorine gelen yaklaşık 1 liralık indirim, sürücüler için pompada olumlu bir değişiklik yarattı. İndirimli tarifeler 8 Ağustos Cumartesi günü itibarıyla uygulanmaya başlarken, benzin ve LPG fiyatlarında ise değişiklik yapılmadı. Peki motorinin litre fiyatı İstanbul, Ankara ve İzmir'de ne kadar oldu? İşte güncel akaryakıt fiyatları...