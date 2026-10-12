Milletimizin hak ve hukukunun korunması bizim kırmızı çizgimizdir

Maltepe 'de çöken binada 5 kişi hayatını kaybetti. Bu olay İstanbul 'da kentsel dönüşümün ne kadar önemli olduğunu bir kez daha göstermiştir. İstanbul'da deprem gerçeğini ertelemek, görmezden gelmek veya günlük siyasi çekişmelere kurban etmek, İstanbul'a ihanet etmek olur. Biz her kentsel dönüşüm dediğimizde birilerinin çıkıp rantsal dönüşüm demelerinden bıktık, usandık. Kimsenin ideolojik ezberleri dolayısıyla insanlarımızın hayatıyla oynamaya hakkı yoktur. Bu riyakarlığı artık dur demenin vakti gelmiştir. İstanbul'umuzu kentsel dönüşüm seferberliğinin başkenti olarak görüyoruz. İstanbul'a özel Yarısı Bizden kampanyası başlattık. Bu kampanya ile 544 bin 564 bağımsız bölümü dönüşüm kapsamına aldık. Devlet olarak üzerimize ne düşüyorsa yapıyoruz. Lütfen kentsel dönüşüm konusunda atılacak adımları ertelemeyin.

"HUSİLERİN SALDIRILARINI LANETLİYORUZ"

Bölgedeki gerilimlere her geçen gün yenileri ekleniyor. Türkiye bir süredir etrafını çevreleyen kriz kuşağına rağmen güven adası konumunu perçinlemektedir. Anlaşmazlıkların harp sahasında değil müzakere masasında diyalog ve diplomasi ile çözümünü savunuyoruz. Bize göre bölünme ve parçalama şer odaklarına hizmet edecektir. Bu minvalde Husiler tarafından 10 Ekim'de Riyad Kral Halid Havalimanı'nı hedef alan saldırıları en güçlü şekilde lanetliyoruz. Türkiye, Suudi Arabistan'ın ve Suudi kardeşlerinin yanındadır. 7 Ağustos'ta imzalanan Mekke İttifakı'nın altyapı çalışmaları sürüyor. Biz barışı savunmaya, barış için gayret göstermeye devam edeceğiz.

İşkur Gençlik Programı'nda 2026-2027 kontenjanını 150 bine yükseltiyoruz. Biz gençlerimizin eğitimine ve istihdamına desteğimizi artırarak sürdüreceğiz. Gençlerimizi marjinal yapıların ihtiraslarına terk etmeyeceğiz.

Fon meselesinin süratle çözülmesi için yoğun bir gayret içerisindeyiz. DDK görevlendirilmesinden Fon Koordinasyon Kurulu'nun göreve başlamasına kadar pek çok önemli adım atıldı. Fon şirketlerinin yönetim kurulu üyelerinin de içinde olduğu 282 kişi hakkında hukuki işlem yapıldı. Olağan ve olağandışı tasfiyelerin ekim ayı içinde yapılmasının ardından yatırımcılara 1 milyon TL'ye kadar ara ödemelerini almış olacak. Haksız kazanç sağlamış kim varsa bunun bedelini ödeyecek.