Milletimizin hak ve hukukunun korunması bizim kırmızı çizgimizdir

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Kabine Toplantısı sona erdi. Başkan Erdoğan, toplantının ardından açıklamalarda bulundu.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
Manisa'da meydana gelen kazada vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Kabinemizin 73. toplantısını tamamlamış bulunuyoruz. Bölgemizde yaşanan ve bizleri de etkileyen gelişmeler hakkında kapsamlı değerlendirmeler yaptık. Son günlerde ülke gündemini meşgul eden fon meselesini de ele aldık.
Maltepe'de çöken binada 5 kişi hayatını kaybetti. Bu olay İstanbul'da kentsel dönüşümün ne kadar önemli olduğunu bir kez daha göstermiştir. İstanbul'da deprem gerçeğini ertelemek, görmezden gelmek veya günlük siyasi çekişmelere kurban etmek, İstanbul'a ihanet etmek olur. Biz her kentsel dönüşüm dediğimizde birilerinin çıkıp rantsal dönüşüm demelerinden bıktık, usandık. Kimsenin ideolojik ezberleri dolayısıyla insanlarımızın hayatıyla oynamaya hakkı yoktur. Bu riyakarlığı artık dur demenin vakti gelmiştir. İstanbul'umuzu kentsel dönüşüm seferberliğinin başkenti olarak görüyoruz. İstanbul'a özel Yarısı Bizden kampanyası başlattık. Bu kampanya ile 544 bin 564 bağımsız bölümü dönüşüm kapsamına aldık. Devlet olarak üzerimize ne düşüyorsa yapıyoruz. Lütfen kentsel dönüşüm konusunda atılacak adımları ertelemeyin.
"HUSİLERİN SALDIRILARINI LANETLİYORUZ"
Bölgedeki gerilimlere her geçen gün yenileri ekleniyor. Türkiye bir süredir etrafını çevreleyen kriz kuşağına rağmen güven adası konumunu perçinlemektedir. Anlaşmazlıkların harp sahasında değil müzakere masasında diyalog ve diplomasi ile çözümünü savunuyoruz. Bize göre bölünme ve parçalama şer odaklarına hizmet edecektir. Bu minvalde Husiler tarafından 10 Ekim'de Riyad Kral Halid Havalimanı'nı hedef alan saldırıları en güçlü şekilde lanetliyoruz. Türkiye, Suudi Arabistan'ın ve Suudi kardeşlerinin yanındadır. 7 Ağustos'ta imzalanan Mekke İttifakı'nın altyapı çalışmaları sürüyor. Biz barışı savunmaya, barış için gayret göstermeye devam edeceğiz.
İşkur Gençlik Programı'nda 2026-2027 kontenjanını 150 bine yükseltiyoruz. Biz gençlerimizin eğitimine ve istihdamına desteğimizi artırarak sürdüreceğiz. Gençlerimizi marjinal yapıların ihtiraslarına terk etmeyeceğiz.
Fon meselesinin süratle çözülmesi için yoğun bir gayret içerisindeyiz. DDK görevlendirilmesinden Fon Koordinasyon Kurulu'nun göreve başlamasına kadar pek çok önemli adım atıldı. Fon şirketlerinin yönetim kurulu üyelerinin de içinde olduğu 282 kişi hakkında hukuki işlem yapıldı. Olağan ve olağandışı tasfiyelerin ekim ayı içinde yapılmasının ardından yatırımcılara 1 milyon TL'ye kadar ara ödemelerini almış olacak. Haksız kazanç sağlamış kim varsa bunun bedelini ödeyecek.
FON SORUŞTURMASI: ARA ÖDEMELER EKİM AYINDA YAPILACAK
Fon meselesinin süratle çözülmesi için yoğun bir gayret içerisindeyiz. DDK görevlendirilmesinden Fon Koordinasyon Kurulu'nun göreve başlamasına kadar pek çok önemli adım atıldı. Fon şirketlerinin yönetim kurulu üyelerinin de içinde olduğu 282 kişi hakkında hukuki işlem yapıldı. Kanun teklifinin Meclisimizden geçmesiyle birlikte ekim ayı içinde 1 milyon liraya kadar anapara ödemelerine başlanacak. Milletimizin hak ve hukukunun korunması kırmızı çizgimizdir. Spekülasyon ve manipülasyon yoluyla haksız kazanç sağlamış kim varsa bedelini ödeyecektir. Hukuk sınırları dışına çıkan kim olursa hesabını sorarız. Ülkemizi benzer sıkıntıyla karşı karşıya bırakmamak için gereken neyse hayata geçirmekte kararlıyız.