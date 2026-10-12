İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay: İzmirlilere verdiğim her sözü tutacağım

'KUTUPLAŞTIRMA SİYASETİ'

PEKİ İzmir'de ne değişecek?

CUMHURBAŞKANI Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerinin artık yeterince anlaşılmadığını düşünüyorum. Son Meclis açılışında yaptığı konuşmada Sayın Cumhurbaşkanımız döne dolaşa buna vurgu yaptı: "Kutuplaştırma üzerinden yapılan siyaset bu ülkeye zarar veriyor, bunun değişmesi için çalışacağız" dedi. Bu o kadar önemli bir mesaj ki! Yani "Artık birbirinize düşman olmayın, siyaset üzerinden bu kadar ayrışmayın. Ülkemizi düşünelim ve hep beraber ülkenin iyileşmesi için çaba gösterelim" mesajı veriyor. Bu düşünce bana çok doğru geldi. AK Parti Genel Merkezi'ndeki kabul tarihinde yaptığım konuşmada da bu ifadeyi kullandım. İzmir'de insanları korkutmaya, kışkırtmaya çalıştıkları konular yaşanacak gerçeğin tamamen dışında. PEK ÇOK İŞ YAPILACAK'

ÖNÜMÜZDE bunu insanların görmesi için iki buçuk sene olacak. Bu süreçte ne bakanlarımızdan, ne Cumhurbaşkanımızdan, ne de yerel AK Parti siyasetçilerinden "İzmir'in falanca konuda özgürlüğünü kısıtlayalım, şöyle bir yasak getirelim, engel olalım" diye tek bir cümle duymadım. Böyle bir şey mümkün değil. İzmir, İzmir olarak yaşamaya devam edecek. İnsanlar eskisi gibi yaşantılarını sürdürecekler. Farklı olan tek bir şey olacak: Artık çok daha hızlı ve yoğun bir belediye hizmeti görecekler, şehre yatırımlar gelecek, pek çok iş yapılacak.

'AYNI ŞEKİLDE DEVAM EDECEĞİM'

PARTİ değişikliğinin ardından medyada yoğun bir tepkiyle karşılaştınız. Bu süreçte yaşananları ve size yönelik eleştirileri nasıl değerlendiriyorsunuz?

RESMEN bir linç kampanyası yürütülüyor. Bu kadar korkunç ve sistematik bir şekilde medyada, sosyal medyada sürekli karalanıyorum. Adeta "vatan haini" ilan edildim; "İzmir'i işgal ettiler" gibi laflar ediliyor. İnsan bu lafları ederken hakikaten utanır. 'ŞEHRİN RUHUNU TAŞIYORUM'

İZMİRLİLER bana niye oy verdi? Ne yapmam için oy verdiniz? Belediye başkanlığı yapmam için değil mi? Ben peki başka bir şey mi yapmaya çalışıyorum? Hayır. "Daha iyi belediye başkanlığı nasıl yaparım, İzmir'in sorunlarını daha fazla nasıl çözeriz?" bunun peşindeyim. Şu andaki tek derdim bu. Ben İzmir'de büyümüş, İzmir'in ruhunu taşıyan bir insanım. Daha önceki değer yargılarım neydiyse aynen devam ediyor. Vatanına, milletine bağlı, halkını seven ve insanların sorunlarına duyarlı biriyim. Hiç kimseyi diğerinden ayırt etmeden bugüne kadar yaşadım ve çalıştım; bundan sonra da aynı şekilde devam edeceğim.