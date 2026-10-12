İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay: İzmirlilere verdiğim her sözü tutacağım

İzmir siyasetinde deprem etkisi yaratan parti değişikliğinin ardından tüm gözler onun üzerine çevrildi. Siyasi tercihindeki değişimin ardından sosyal medyadan yazılı basına uzanan devasa bir tepki dalgasının ve ağır suçlamaların tam ortasında kalan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, bu zorlu ve sancılı süreçte içini ilk kez Yeni Asır Gazetesi'ne döktü.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Genel Yayın Yönetmeni Ercan Demir, Yazı İşleri Müdürü Zümrüt Yılmaz ve Haber Müdürü Burcu Ilgın Hoşafoğlu'ndan oluşan Yeni Asır ekibine her şeyi anlattı.
'BENİM KİMLİĞİM'
Kendisine yöneltilen ağır ithamlardan kırılan kalbini, Kordon'un özgür ruhuna dair büyüyen endişeleri ve Atatürk'e duyduğu eksilmeyen sevgisini tüm içtenliğiyle anlatan Tugay, "İzmirli olmak benim kimliğim, ben hiç değişmedim. İzmirliler benim onlar için iyi olacağını düşündüğüm kararıma güvensin" dedi.
'DAHA HIZLI BİR BELEDİYE HİZMETİ GÖRECEKLER'
KAMUOYUNDA ve özellikle sosyal yaşamda bir değişim kaygısı var. Örneğin Kordon'daki eğlence mekanların kapatılacağı ya da yaşam tarzına müdahale edileceği yönündeki endişelere ne diyorsunuz?
AK Parti'nin yönettiği birçok şehir var. Türkiye'nin dört bir köşesinde uzun yıllardır AK Partili belediyelerin yönetiminde olan yerler bulunuyor. Her ilin kendine özgü bir kültürü, sosyal yaşamı vardır; bir il bir başkasından farklı olabilir. Ancak ben AK Partili belediyenin yönettiği bir şehirde insanların özgürlüklerinin kısıtlandığını görmedim. Türkiye'nin her yerinde AK Partili belediyeler var ve o şehirlerde insanlar normal özgür yaşamlarını sürdürüyorlar. Türkiye zaten genel olarak AK Parti tarafından yönetiliyor; böyle yasaklar gelecek olsa merkez hükümetten gelir, belediye neyi durdursun? Burada insanları korkutmayı amaçlayan bir kutuplaştırma siyaseti var. İzmirlilerin tamamının bu gerçekle yüzleşmesini diliyorum.
'KUTUPLAŞTIRMA SİYASETİ'
PEKİ İzmir'de ne değişecek?
CUMHURBAŞKANI Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerinin artık yeterince anlaşılmadığını düşünüyorum. Son Meclis açılışında yaptığı konuşmada Sayın Cumhurbaşkanımız döne dolaşa buna vurgu yaptı: "Kutuplaştırma üzerinden yapılan siyaset bu ülkeye zarar veriyor, bunun değişmesi için çalışacağız" dedi. Bu o kadar önemli bir mesaj ki! Yani "Artık birbirinize düşman olmayın, siyaset üzerinden bu kadar ayrışmayın. Ülkemizi düşünelim ve hep beraber ülkenin iyileşmesi için çaba gösterelim" mesajı veriyor. Bu düşünce bana çok doğru geldi. AK Parti Genel Merkezi'ndeki kabul tarihinde yaptığım konuşmada da bu ifadeyi kullandım. İzmir'de insanları korkutmaya, kışkırtmaya çalıştıkları konular yaşanacak gerçeğin tamamen dışında.
PEK ÇOK İŞ YAPILACAK'
ÖNÜMÜZDE bunu insanların görmesi için iki buçuk sene olacak. Bu süreçte ne bakanlarımızdan, ne Cumhurbaşkanımızdan, ne de yerel AK Parti siyasetçilerinden "İzmir'in falanca konuda özgürlüğünü kısıtlayalım, şöyle bir yasak getirelim, engel olalım" diye tek bir cümle duymadım. Böyle bir şey mümkün değil. İzmir, İzmir olarak yaşamaya devam edecek. İnsanlar eskisi gibi yaşantılarını sürdürecekler. Farklı olan tek bir şey olacak: Artık çok daha hızlı ve yoğun bir belediye hizmeti görecekler, şehre yatırımlar gelecek, pek çok iş yapılacak.
'AYNI ŞEKİLDE DEVAM EDECEĞİM'
PARTİ değişikliğinin ardından medyada yoğun bir tepkiyle karşılaştınız. Bu süreçte yaşananları ve size yönelik eleştirileri nasıl değerlendiriyorsunuz?
RESMEN bir linç kampanyası yürütülüyor. Bu kadar korkunç ve sistematik bir şekilde medyada, sosyal medyada sürekli karalanıyorum. Adeta "vatan haini" ilan edildim; "İzmir'i işgal ettiler" gibi laflar ediliyor. İnsan bu lafları ederken hakikaten utanır.
'ŞEHRİN RUHUNU TAŞIYORUM'
İZMİRLİLER bana niye oy verdi? Ne yapmam için oy verdiniz? Belediye başkanlığı yapmam için değil mi? Ben peki başka bir şey mi yapmaya çalışıyorum? Hayır. "Daha iyi belediye başkanlığı nasıl yaparım, İzmir'in sorunlarını daha fazla nasıl çözeriz?" bunun peşindeyim. Şu andaki tek derdim bu. Ben İzmir'de büyümüş, İzmir'in ruhunu taşıyan bir insanım. Daha önceki değer yargılarım neydiyse aynen devam ediyor. Vatanına, milletine bağlı, halkını seven ve insanların sorunlarına duyarlı biriyim. Hiç kimseyi diğerinden ayırt etmeden bugüne kadar yaşadım ve çalıştım; bundan sonra da aynı şekilde devam edeceğim.
"GAZİ M. KEMAL ATATÜRK'E DAİR DÜŞÜNCELERİM DEĞİŞEMEZ"
ATATÜRKÇÜ Düşünce Derneği üyeliğinizden ayrılmanız ile ilgili neler söylersiniz?
Atatürkçü Düşünce Derneği'nden istifa ettim. Ancak bu dernekle zaten uzun zamandır bir alakam yoktu. Daha önce defalarca istifa etmeyi düşünmüştüm ama dilekçe verme süreci nedeniyle ertelenmişti. Faaliyetlerine çağrılmadığım, hiçbir etkinliğine katılmadığım bir yerdi. Başka bir dernek için işlem yaparken avukat arkadaşıma sordum; dernek üyeliğinin e-Devlet'ten sonlandırılabildiğini söyledi. Sisteme girdiğimde dernek üyeliğimin hâlâ devam ettiğini gördüm ve zaten ayrılmayı düşündüğüm için üyeliğimi sonlandırdım. Ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hep sevgi ve saygı duydum. Bundan sonra da aynı sevgi ve saygıyı koruyacağım. Kimse benim Atatürk ile ilgili düşüncelerimi değiştiremez; zaten kimseden böyle bir talep de gelmez. Bu ülkedeki herkes Cumhuriyetin kurucusu Atatürk'e saygı duyar, ilkelerine sahip çıkar. Atatürk'ü anmak sadece kuru nutuklar çekmek ya da bir derneğe üye olmaktan ibaret değildir. Derneğe üye olmayan diğer insanlar Atatürk'ü sevmiyor mu yani? Dernekten ayrılmış olmam kesinlikle Atatürk'e dair düşüncelerimin değiştiği anlamına gelmez.
'FARKLI SİYASİ GÖRÜŞLERE HER ZAMAN SAYGI DUYACAĞIM'
'İzmirlilere tek bir cümleyle seslenmek isteseniz ne söylemek istersiniz?
Kararıma güvenmelerini istiyorum. Ben değişmedim; daha iyi hizmet etmek üzere böyle bir karar aldım. Yaşamlarına müdahale edecek hiçbir şey olmayacak. Tersine, İzmir'in belki tarihinde olmadığı kadar hızlı bir değişim ve dönüşüm yaşayacağına söz veriyorum. İzmir'in sanayisinde, tarımında, ticaretinde de çok problem var. O konuların çözümü için Ankara ile İzmir arasında mekik dokuyacağız. Hemşehrilerimden bek- lentim, bizi sonuçlarımız üzerinden değerlendirmeleridir. Bütün enerjimi İzmir'e hizmet etmeye vereceğim. Herkes siyasi tercihinde özgürdür. Farklı siyasi görüşlere her zaman saygı duyacağım. SANAYİCİ ve iş insanlarından nasıl geri dönüşler aldınız? Onlar açısından gayet olumlu bir şey oldu. Sadece sanayiciler değil, o kadar çok vatandaştan olumlu dönüş oldu ki ben de inanamadım. Ancak bir taraftan sürekli yalan, iftira ve tehdit ortamıyla mahalle baskısı oluşturulduğu için insanlar bunu açıkça ifade etmekte zorlanıyorlar.
'AK PARTİ ZATEN 24 YILDIR İKTİDARDA'
PEKİ bu süreç siyasi bakış açınızda veya Türkiye'deki siyaset atmosferini değerlendirmenizde yeni bir perspektif kazandırdı mı?
SİYASETEN bu dönem bana bazı şeyler üzerine biraz daha farklı bakma olanağı sağladı. Şunu fark ettim: Uzun zamandır Türkiye'de çok ciddi bir kutuplaşma siyaseti var ve insanlar adeta birbirine düşman ediliyor. Diyorlar ki: "AK Parti'ye İzmir'i teslim edemeyiz." Ben de onlara diyorum ki: AK Parti 24 yıldır hükümet. 24 yıldır İzmir'i valisiyle, kaymakamıyla, emniyetiyle, milli eğitimiyle, sağlığıyla ve yüzlerce kurumuyla zaten hükümet yönetiyor.
BU BİR FIRSAT OLACAK
BİR belediye, dışarıda bu kurumlarla uyumlu çalışmak yerine kavga etmeyi tercih ederse bundan İzmir nasıl bir yarar görebilir?
İnsanların ideolojik ve siyasi düşüncelerinin hepsine saygım var. O tamamen kendilerine ait bir dünyadır. Ancak şu söylemler bilinçli olarak İzmir'de çok kullanıldı ve galiba İzmir biraz bunun esiri oldu: "AK Parti İzmir'de belediyeyi alırsa insanların yaşamlarına müdahale eder, özgürlüklerini kısıtlar..." Bu dönem, aslında insanların bu söylemlerin gerçeği yansıtmadığını görmeleri için bir fırsat olacak.