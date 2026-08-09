DENİB Başkanı ihracatçıların taleplerini Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar’a aktardı

DENİZLİ İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Osman Uğurlu, Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar'ı makamında ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarette; Denizli ihracatının mevcut görünümü, küresel pazarlarda yaşanan gelişmelerin ihracatçıya yansımaları ile sektörlerin beklenti ve talepleri Bakan Yardımcısı Ağar'a kapsamlı bir şekilde arz edildi. İhracatçıların gündeminde öncelikli sırada yer alan kritik konular başta olmak üzere, dış ticaretin sürdürülebilirliği, rekabet gücünün korunması ve ihracatın artırılmasına yönelik değerlendirmeler ayrıntılı olarak paylaşıldı. Görüşmede ayrıca, ihracat bedellerinin Türk lirasına dönüşümünde uygulanan yüzde 3 oranındaki döviz dönüşüm desteğinin 31 Ocak 2027 tarihine kadar uzatılmasının ihracatçılar açısından taşıdığı önem değerlendirildi.