Emekliye promosyon yarışı!

HALKBANK

HALKBANK, emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilerine maaş tutarına göre 10 bin TL ile 15 bin TL arasında promosyon ödüyor.

10.000-15.000 TL maaş alanlara: 10.000 TL

15.000-20.000 TL maaş alanlara: 12.500 TL

20.000 TL ve üzeri maaş alanlara: 15.000 TL



YAPI KREDİ

YAPI Kredi, SGK emekli aylığını üç yıl boyunca bankadan alma taahhüdü veren müşterilerine 30 bin TL'ye varan nakit promosyon sunuyor.

Maaşı 9.999 TL'ye kadar olanlara 6.250 TL

10.000-14.999 TL arasndakilere 10.000 TL

15.000-19.999 TL arasındakilere 12.500 TL

20.000 TL ve üzerindekilere ise 15.000 TL



İŞ BANKASI

İŞ Bankası, SGK emeklilerine yönelik kampanyasında 25 bin TL'ye varan emekli promosyonu duyurdu. Banka, emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan, ilk emekli maaş ödemesinde bankayı tercih eden veya halihazırda emekli maaşını İş Bankası'ndan alan emekli müşterileri içine alıyor.



DENİZBANK

DENİZBANK ise 2026 yılı için açıkladığı emekli kampanyasında emekli müşterilere 18 bin TL'ye varan nakit promosyon imkanı sağladığını duyurdu. Söz konusu kampanya, emekli maaşını bankaya taşıyan ve belirli taahhüdü kasul eden emekli müşterileri kapsıyor.