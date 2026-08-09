Emekliye promosyon yarışı!

Türkiye'deki emeklilerin banka tercihini belirleyen önemli unsurlardan biri olarak görülen promosyon ödemelerinde bankalar arasındaki rekabet kesintisiz devam ediyor.
2026 yılında farklı bankalar tarafından açıklanan kampanyalarda, maaş tutarına göre değişen nakit ödemelerin yanı sıra fatura talimatı, kredi kartı harcaması ve sigorta gibi ek şartlarla ilave ödüller de veriliyor. Böylelikle SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine ödenecek promosyonlar 30 bin TL'ye varan miktarlara ulaşıyor.
ZİRAAT BANKASI
Ziraat Bankası SGK emeklilerine maaş tutarına göre 5 bin TL ile 12 bin TL arasında promosyon ödeyeceğini açıkladı.
0-9.999 TL maaş alanlara: 5.000 TL
10.000-14.999 TL maaş alanlara: 8.000 TL
15.000-19.999 TL maaş alanlara: 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri maaş alanlara: 12.000 TL
HALKBANK
HALKBANK, emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilerine maaş tutarına göre 10 bin TL ile 15 bin TL arasında promosyon ödüyor.
10.000-15.000 TL maaş alanlara: 10.000 TL
15.000-20.000 TL maaş alanlara: 12.500 TL
20.000 TL ve üzeri maaş alanlara: 15.000 TL
YAPI KREDİ
YAPI Kredi, SGK emekli aylığını üç yıl boyunca bankadan alma taahhüdü veren müşterilerine 30 bin TL'ye varan nakit promosyon sunuyor.
Maaşı 9.999 TL'ye kadar olanlara 6.250 TL
10.000-14.999 TL arasndakilere 10.000 TL
15.000-19.999 TL arasındakilere 12.500 TL
20.000 TL ve üzerindekilere ise 15.000 TL
İŞ BANKASI
İŞ Bankası, SGK emeklilerine yönelik kampanyasında 25 bin TL'ye varan emekli promosyonu duyurdu. Banka, emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan, ilk emekli maaş ödemesinde bankayı tercih eden veya halihazırda emekli maaşını İş Bankası'ndan alan emekli müşterileri içine alıyor.
DENİZBANK
DENİZBANK ise 2026 yılı için açıkladığı emekli kampanyasında emekli müşterilere 18 bin TL'ye varan nakit promosyon imkanı sağladığını duyurdu. Söz konusu kampanya, emekli maaşını bankaya taşıyan ve belirli taahhüdü kasul eden emekli müşterileri kapsıyor.
AKBANK
AKBANK, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine yönelik kampanyasını 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında uyguluyor. Maaşını Akbank'a taşıyan ve üç yıl boyunca maaşını bankadan alma taahhüdü veren emekliler, 15 bin TL'ye varan promosyondan yararlanabiliyor.