İzmir ve Aydın'da kestane hasadı! Yevmiye çok, işçi yok: Kestanenin kilosu ne kadar?

İzmir haberleri... Aydın ve İzmir arasındaki dağlarda kestane hasadı başladı. Türkiye'nin en fazla kestane üretiminin yapıldığı Aydın'da işçi bulmakta zorlanan üreticiler, hafta içi mesleklerini sürdürürken hafta sonları soluğu kestane bahçelerinde alarak hasadı kendileri yapıyor.
İZMİR VE AYDIN'DA HASAT BAŞLADI
Önemli kestane üretim merkezlerinden olan Aydın ve İzmir arasında kalan dağlarda havaların serinlemesi ile birlikte hasat telaşı başladı. Köşk, Sultanhisar, Nazilli ve İzmir'in Ödemiş ilçesi arasında kalan dağlarda üreticiler şu günlerde adeta zamanla yarışıyor. Yüksekliği yer yer 60-70 metreye kadar ulaşan kestane ağaçlarına tırmanan erkekler tarafından hasadı yapılan kestaneler de kadınlar tarafından toplanıyor. Dökek alanı adı verilen bölgelerde olgunlaşması beklenen kestaneler daha sonra dikenlerinden ayıklanarak ihracata hazırlanıyor.
YEVMİYELER NE KADAR?
Her yıl olduğu gibi bu yıl da en büyük sıkıntılarının ağaca çıkacak işçi bulamamak olduğuna dikkat çeken üreticiler, dolunun vurduğu bölgelerde kestane rekoltesinin düşük olduğunu ancak genel olarak rekolte ve verimin bu sene yüz güldürdüğünü söyledi. Bu yıl yevmiye fiyatları da daha netlik kazanmazken çalışanların çırpıcılar için 5 bin TL, toplayıcılar için de 2 bin 500 TL yevmiye beklediği öğrenildi.
YEVMİYE ÇOK İŞÇİ YOK
Kestane üreticilerinin en büyük sorunlardan birinin çalışacak işçi bulamamak olduğunu ifade eden üreticiler; "Kestane ağacına çıkmak hem tehlikeli hem de çok zor bir iş. Dikenli olan kestane kozalağını toplamak ise dikenli bir ürün olması nedeniyle kolay değil. Yevmiye fiyatları yüksek ama yine de işçi bulamıyoruz" diye konuştular.
KESTANENİN KİLOSU NE KADAR?
Geçtiğimiz yıl Aydın Ticaret Borsası, sezonun ilk kestanelerini kilogramı 550 liradan sembolik olarak satın almıştı. Karadeniz'de bu sezon ilk ürünlerin 900 liraya varan fiyatlarla satışa çıkması ise gözleri Ege'deki kestane piyasasına ve yeni sezon fiyatlarına çevirdi.