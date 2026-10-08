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AKARYAKIT FİYATLARI | Benzin, motorin ve LPG'ye indirim geldi mi?

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları gündemdeki yerini koruyor. Peki 8 Ekim 2026 benzin, motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para? İşte detaylar...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

Yola çıkacak vatandaşların araçlarına bindiğinde ilk merak ettiği soru "Bugün akaryakıta indirim var mı?" oluyor. En fazla araştırılan başlıklar arasında "Benzin, motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL?" yer alıyor. Peki benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı ne kadar? İşte detaylar...

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 84.70 TL

Motorin litre fiyatı: 90.20 TL

LPG litre fiyatı: 41.20 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 84.50 TL

Motorin litre fiyatı: 90.00 TL

LPG litre fiyatı: 40.60 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 85.70 TL

Motorin litre fiyatı: 91.30 TL

LPG litre fiyatı: 41.29 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 85.90 TL

Motorin litre fiyatı: 91.50 TL

LPG litre fiyatı: 41.20 TL

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