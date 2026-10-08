AKARYAKIT FİYATLARI | Benzin, motorin ve LPG'ye indirim geldi mi?

Yola çıkacak vatandaşların araçlarına bindiğinde ilk merak ettiği soru "Bugün akaryakıta indirim var mı?" oluyor. En fazla araştırılan başlıklar arasında "Benzin, motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL?" yer alıyor. Peki benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı ne kadar? İşte detaylar...