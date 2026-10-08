AKARYAKIT FİYATLARI | Benzin, motorin ve LPG'ye indirim geldi mi?

Yola çıkacak vatandaşların araçlarına bindiğinde ilk merak ettiği soru "Bugün akaryakıta indirim var mı?" oluyor. En fazla araştırılan başlıklar arasında "Benzin, motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL?" yer alıyor. Peki benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı ne kadar? İşte detaylar...
İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 84.70 TL
Motorin litre fiyatı: 90.20 TL
LPG litre fiyatı: 41.20 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 84.50 TL
Motorin litre fiyatı: 90.00 TL
LPG litre fiyatı: 40.60 TL
ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 85.70 TL
Motorin litre fiyatı: 91.30 TL
LPG litre fiyatı: 41.29 TL
İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 85.90 TL
Motorin litre fiyatı: 91.50 TL
LPG litre fiyatı: 41.20 TL