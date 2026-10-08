Haberler Ekonomi EKİM EMEKLİ PROMOSYONLARI | Bankaların avantajları belli oldu! İşte güncel promosyonlar... EKİM EMEKLİ PROMOSYONLARI | Bankaların avantajları belli oldu! İşte güncel promosyonlar... Bankalar emeklilere ekim ayında promosyon şansları sunarken ayrıca otomatik ödeme talimatı, kart kullanımı ve ek ürün şartları da toplam kazancı değiştirebiliyor. Emekli promosyonları ekimde kaç TL’ye çıktı, ödeme tutarları ne kadar oldu? İşte, bankaların ekim ayı için sunduğu güncel promosyon seçenekleri... SABAH









Maaşını hangi bankaya taşıyacağına karar vermeye çalışan emekliler için ekim ayında seçenekler biraz daha çeşitlendi. Bankalar, maaş tutarına ve kampanya koşullarına göre farklı ödeme seçenekleri sunarken emekli promosyonları da yeniden karşılaştırılmaya başladı. Ekim emekli promosyonları 2026 döneminde alınabilecek tutar, seçilen bankaya ve yerine getirilen şartlara göre değişiyor. ALBARAKA TÜRK Albaraka Türk'te emekli maaşını taşıyanlara verilen temel promosyon, maaş tutarına göre 8 bin 300 TL'den başlayıp 20 bin TL'ye kadar çıkıyor. Kampanyaya dahil olan ek fırsatlarla birlikte elde edilebilecek toplam kazanç ise 30 bin TL'ye kadar ulaşabiliyor. Ödeme miktarı, emeklinin maaş dilimine ve yararlandığı ilave kampanyalara göre değişiyor.

AKBANK Akbank, emekli maaşını taşıyan müşterilerine maaş tutarına göre 6 bin 250 TL ile 15 bin TL arasında nakit promosyon sunuyor. 16 Ekim'e kadar devam edecek kampanyada, ek koşulların karşılanmasıyla birlikte toplam avantaj 30 bin TL'ye kadar ulaşabiliyor. Akbank Mobil üzerinden ilk kez müşteri olan ve SGK emekli maaşını bankaya taşıyanlar, temel promosyona ek olarak 15 bin TL'ye kadar ilave kazanç elde edebiliyor. Böylece kampanyanın toplam tutarı, yararlanılan ek fırsatlara göre yükseliyor. GARANTİ BBVA Garanti BBVA'nın emeklilere yönelik kampanyasında maaşını bankaya taşıyanlara 6 bin 250 TL ile 15 bin TL arasında nakit promosyon veriliyor. Maaş tutarına göre belirlenen bu ödemeye ek olarak sunulan bonuslarla birlikte toplam avantaj 25 bin TL'ye kadar çıkabiliyor.