EKİM EMEKLİ PROMOSYONLARI | Bankaların avantajları belli oldu! İşte güncel promosyonlar...

Maaşını hangi bankaya taşıyacağına karar vermeye çalışan emekliler için ekim ayında seçenekler biraz daha çeşitlendi. Bankalar, maaş tutarına ve kampanya koşullarına göre farklı ödeme seçenekleri sunarken emekli promosyonları da yeniden karşılaştırılmaya başladı. Ekim emekli promosyonları 2026 döneminde alınabilecek tutar, seçilen bankaya ve yerine getirilen şartlara göre değişiyor.
ALBARAKA TÜRK
Albaraka Türk'te emekli maaşını taşıyanlara verilen temel promosyon, maaş tutarına göre 8 bin 300 TL'den başlayıp 20 bin TL'ye kadar çıkıyor. Kampanyaya dahil olan ek fırsatlarla birlikte elde edilebilecek toplam kazanç ise 30 bin TL'ye kadar ulaşabiliyor. Ödeme miktarı, emeklinin maaş dilimine ve yararlandığı ilave kampanyalara göre değişiyor.
AKBANK
Akbank, emekli maaşını taşıyan müşterilerine maaş tutarına göre 6 bin 250 TL ile 15 bin TL arasında nakit promosyon sunuyor. 16 Ekim'e kadar devam edecek kampanyada, ek koşulların karşılanmasıyla birlikte toplam avantaj 30 bin TL'ye kadar ulaşabiliyor.
Akbank Mobil üzerinden ilk kez müşteri olan ve SGK emekli maaşını bankaya taşıyanlar, temel promosyona ek olarak 15 bin TL'ye kadar ilave kazanç elde edebiliyor. Böylece kampanyanın toplam tutarı, yararlanılan ek fırsatlara göre yükseliyor.
GARANTİ BBVA
Garanti BBVA'nın emeklilere yönelik kampanyasında maaşını bankaya taşıyanlara 6 bin 250 TL ile 15 bin TL arasında nakit promosyon veriliyor. Maaş tutarına göre belirlenen bu ödemeye ek olarak sunulan bonuslarla birlikte toplam avantaj 25 bin TL'ye kadar çıkabiliyor.
Kampanyadan elde edilecek toplam tutar, temel promosyonun yanı sıra yararlanılan ek bonuslara göre farklılaşıyor.
ZİRAAT BANKASI
Ziraat Bankası'nın emeklilere yönelik kampanyasında 12 bin TL'ye kadar nakit promosyon öne çıkarken, buna farklı finansman ve kart avantajları da eşlik ediyor. Paket kapsamında 12 ay vadeli 40 bin TL faizsiz kredi, aylık 6 bin TL'ye kadar Bankkart Lira ve 3 ay taksitli 25 bin TL faizsiz nakit avans seçenekleri sunuluyor.
Tüm fırsatlardan yararlanılması durumunda kampanyanın toplam değeri 90 bin TL'ye kadar çıkabiliyor.
DENİZBANK
DenizBank'ın emeklilere yönelik kampanyasında maaşını bankaya taşıyanlara, aylık gelir düzeyine göre 5 bin TL ile 12 bin TL arasında temel promosyon sunuluyor. Kampanyaya eklenen KMH kullanımı, otomatik fatura talimatı ve aktif kredi kartı şartlarıyla 18 bin TL'ye kadar ilave ödeme alınabiliyor.
VAKIF KATILIM
Vakıf Katılım'da emeklilere verilecek promosyon miktarı, maaş aralığına göre kademeli olarak değişiyor. Kampanya kapsamında sunulan ödeme 8 bin 750 TL'den başlayarak 25 bin TL'ye kadar ulaşabiliyor. Emeklinin alacağı kesin promosyon tutarı, bulunduğu maaş dilimine göre belirleniyor.
QNB
QNB'de emekli promosyonu, maaş tutarına göre 8 bin 500 TL, 13 bin 500 TL, 16 bin 500 TL ve 20 bin TL olarak uygulanıyor. Banka, nakit ödemenin yanında eczane ve market harcamalarına yönelik ek avantajlar da sunuyor.
Kampanya kapsamında belirlenen alışverişlerde yıllık toplam 3 bin TL'ye kadar iade alınabiliyor.
TÜRKİYE FİNANS
Türkiye Finans'ta emekli maaşını bankaya taşıyanlara, maaş tutarı ve kampanya koşullarına göre 13 bin lira, 18 bin 500 lira, 22 bin lira ve 27 bin lira ödeme yapılabiliyor. Daha yüksek tutardan yararlanmak için 2 otomatik fatura talimatı verilmesi, Yedek Hesap başvurusu yapılması ve kredi kartıyla tek seferde 5 bin liralık harcama şartları aranıyor.
Buna ek olarak emekli yakınını bankaya getiren müşterilere kişi başına 500 lira, toplamda ise 5 bin liraya kadar ek ödeme sunuluyor. Böylece kampanyadan elde edilebilecek toplam avantaj 32 bin liraya kadar çıkıyor.
İş Bankası'nda emekli maaşını taşıyanlara, maaş tutarına göre 6 bin 250 TL ile 15 bin TL arasında nakit promosyon veriliyor. Buna ek olarak otomatik fatura talimatı, banka ve kredi kartı kullanımı ile yeni kasko ya da konut sigortası poliçesi gibi kampanya koşullarından yararlanılabiliyor.
Ek fırsatların da devreye girmesiyle toplam avantaj 25 bin TL'ye kadar ulaşabiliyor.
ING
ING'de emekli promosyonu, maaş tutarına göre 6 bin 250 TL ile 15 bin TL arasında değişiyor. Banka, temel ödemenin yanı sıra farklı ürün ve hizmetlerden yararlanan emeklilere ek kazanç seçenekleri de sunuyor.
Kampanya kapsamında 4 otomatik fatura talimatına 4 bin TL, Turuncu Hesap'ta 100 bin TL bakiye bulunduranlara 3 bin 500 TL, 75 bin TL kredi kullananlara 3 bin 500 TL ve mobil kanaldan ilk kez müşteri olanlara 2 bin TL ilave ödeme yapılabiliyor. Kart harcamalarından ise toplam 4 bin TL'ye kadar iade alınabiliyor.
Tüm kampanya şartlarının yerine getirilmesi halinde ING'nin sunduğu toplam avantaj 32 bin TL'ye kadar ulaşabiliyor.
YAPI KREDİ
Yapı Kredi'de emekli maaşını bankaya taşıyanlara, maaş tutarına göre 6 bin 250 TL ile 15 bin TL arasında promosyon veriliyor. Temel ödemenin yanı sıra kampanyaya farklı ek avantajlar da dahil ediliyor.
Ek fırsatlar şöyle:
-Otomatik fatura talimatı
-Kredi kartı harcaması
-Mobil uygulama kullanımı
-Mobil kanaldan müşteri olma
Tüm kampanya koşullarından yararlanılması halinde toplam ödeme 30 bin TL'ye kadar çıkabiliyor.
KUVEYT TÜRK
Kuveyt Türk, emekli maaşını bankaya taşıyanlara maaş tutarına göre 5 bin liradan 12 bin liraya kadar promosyon sağlıyor. Otomatik fatura talimatı ve kart harcamalarına bağlı ek fırsatların kullanılmasıyla birlikte toplam ödeme 14 bin liraya kadar ulaşabiliyor.
ŞEKERBANK
Şekerbank'ta emekli maaşını taşıyanlara, maaş aralığına göre 5 bin TL, 8 bin TL, 10 bin TL ve 12 bin TL tutarında nakit promosyon veriliyor. Temel ödemenin üzerine farklı bankacılık işlemleriyle ek kazanç sağlanabiliyor.
Ek avantajlar şöyle:
-2 otomatik fatura talimatına 3 bin TL
-Kredi kartıyla 5 bin TL harcamaya 5 bin TL
-KMH kullanımına 4 bin TL
-Sigorta işlemlerine 5 bin TL
Vadesiz hesap avantajıyla maaş tutarına göre 1.000 TL ile 6 bin TL arasında ilave ödeme
Tüm koşulların karşılanması halinde kampanyanın toplam avantajı 35 bin TL'ye kadar ulaşabiliyor.