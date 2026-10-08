En çok kazandıran meslekler belli oldu: Hangi şehirde hangi meslek kazandırıyor? 81 ilin gelir haritası ortaya çıktı

Kariyer planı yapanlar ve yüksek gelir elde etmek isteyenler için meslek seçiminde şehir faktörü de önem taşıyor. Yapılan araştırmayla birlikte Türkiye'nin 81 ilinde öne çıkan ve en yüksek kazanç sağlayan meslek grupları belli oldu. Mühendislik, yazılım ve sanayi odaklı meslekler birçok kentte öne çıkarken, illere göre kazandıran mesleklerde dikkat çeken farklılıklar görüldü. İşte şehir şehir en çok kazandıran meslekler...