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Haberler Ekonomi En çok kazandıran meslekler belli oldu: Hangi şehirde hangi meslek kazandırıyor? 81 ilin gelir haritası ortaya çıktı

En çok kazandıran meslekler belli oldu: Hangi şehirde hangi meslek kazandırıyor? 81 ilin gelir haritası ortaya çıktı

İş arayanlar ve kariyer planı yapanlar için dikkat çeken araştırmanın sonuçları ortaya çıktı. Mühendislikten yazılıma, sanayiden farklı uzmanlık alanlarına kadar birçok meslek öne çıkarken 81 ilin en çok kazandıran meslekleri de belli oldu. İşte şehir şehir maaş rekabeti...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

Kariyer planı yapanlar ve yüksek gelir elde etmek isteyenler için meslek seçiminde şehir faktörü de önem taşıyor. Yapılan araştırmayla birlikte Türkiye'nin 81 ilinde öne çıkan ve en yüksek kazanç sağlayan meslek grupları belli oldu. Mühendislik, yazılım ve sanayi odaklı meslekler birçok kentte öne çıkarken, illere göre kazandıran mesleklerde dikkat çeken farklılıklar görüldü. İşte şehir şehir en çok kazandıran meslekler...

Adana: Narenciye İhracatçısı

Adıyaman: Tütün Üreticisi

Afyonkarahisar: Mermer Ocak İşletmecisi

Ağrı: Hayvancılık Yetiştiricisi

Amasya: Elma Üreticisi

Ankara: Savunma Sanayii Mühendisi

Antalya: Lüks Otel Yöneticisi

Artvin: Hidroelektrik Santral Mühendisi

Aydın: Zeytinyağı Üreticisi

Balıkesir: Rüzgar Enerjisi Uzmanı

Bilecik: Seramik Tasarımcısı

Bingöl: Organik Arıcılık Üreticisi

Bitlis: Jeotermal Enerji Uzmanı

Bolu: Kış Turizm Otel Sahibi

Burdur: Mermer İhracatçısı

Bursa: Otomotiv Mühendisi

Çanakkale: Lojistik Yöneticisi

Çankırı: Lastik Fabrikası Mühendisi

Çorum: Tuğla-Kiremit Sanayi Mühendisi

Denizli: Ev Tekstili İhracatçısı

Diyarbakır: İnşaat Müteahhidi

Edirne: Çeltik Üreticisi

Elazığ: Krom Madeni Mühendisi

Erzincan: Altın Madeni İşletmecisi

Erzurum: Kış Turizmi İşletmecisi

Eskişehir: Havacılık Mühendisi

Gaziantep: Halı İhracatçısı

Giresun: Fındık Tüccarı

Gümüşhane: Gümüş Madeni Mühendisi

Hakkari: Sınır Ticareti Uzmanı

Hatay: Demir-Çelik Mühendisi

Isparta: Lavanta Üreticisi

Mersin: Uluslararası Lojistik Uzmanı

İstanbul: Yazılım Mimarı

İzmir: Liman İşletmecisi

Kars: Kış Turizmi Otelcisi

Kastamonu: Orman Endüstri Mühendisi

Kayseri: Mobilya Fabrikası Yöneticisi

Kırklareli: Cam Sanayi Mühendisi

Kırşehir: Ceviz Üreticileri

Kocaeli: Otomotiv Mühendisi

Konya: Tarım Makineleri İmalatçısı

Kütahya: Porselen Sanayicisi

Malatya: Kayısı İhracatçısı

Manisa: Beyaz Eşya Üretim Müdürü

Kahramanmaraş: Tekstil Fabrikatörü

Mardin: Butik Otel İşletmecisi

Muğla: Marina İşletmecisi

Muş: Şeker Pancarı Üreticisi

Nevşehir: Sıcak Hava Balonu Pilotu

Niğde: Patates Tüccarı

Ordu: Fındık İhracatçısı

Rize: Çay Fabrikası Müdürü

Sakarya: Otomotiv Yan Sanayi Üreticisi

Samsun: Cerrahi Cihaz Üreticisi

Siirt: Fıstık İşleyicisi

Sinop: Nükleer Enerji Mühendisi

Sivas: Demiryolu Teknolojileri Uzmanı

Tekirdağ: İlaç Sanayi Yöneticisi

Tokat: Tarım Ürünleri İhracatçısı

Trabzon: Gayrimenkul Danışmanı

Tunceli: Organik Arıcılık Üreticisi

Şanlıurfa: Pamuk Tüccarı

Uşak: Geri Dönüşüm Sanayicisi

Van: Sınır Ticareti Uzmanı

Yozgat: Şehir Hastanesi Hekimi

Zonguldak: Demir-Çelik İşçisi

Aksaray: Kamyon Yan Sanayi Mühendisi

Bayburt: Doğaltaş İşleme Uzmanı

Karaman: Bisküvi-Çikolata Gıda Mühendisi

Kırıkkale: Silah Sanayi Uzmanı

Batman: Petrol Mühendisi

Şırnak: Kömür Ocak İşletmecisi

Bartın: Gemi Söküm Sanayicisi

Ardahan: Lojistikçi

Iğdır: Uluslararası Nakliyeci

Yalova: Gemi İnşa Mühendisi

Karabük: Metalürji Mühendisi

Kilis: Zeytinyağı Üreticisi

Osmaniye: Yer Fıstığı Tüccarı

Düzce: Ahşap Sanayicis

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