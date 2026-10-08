Fon mağdurlarına ödemeler başlıyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, fon piyasalarında yaşanan gelişmeler ve sorunlu fonların tasfiye sürecine ilişkin TBMM Genel Kurulu'nu bilgilendirdi. Yılmaz, sorunlu fonların sermaye piyasalarının genel yapısını temsil etmediğini ve finans piyasalarında sistemik bir risk bulunmadığını belirterek, sorumluluğu bulunanların hukuk kuralları çerçevesinde hesap vereceğini söyledi. Yılmaz, sorunlu fonlara ilişkin değerlendirmesinde, "Çok net bir şekilde ifade etmek isterim ki, finans piyasalarımızda sistemik bir risk söz konusu değildir. Sermaye piyasalarımızın yapısı sağlamdır" dedi.

'HESABI SORULACAK'

Sorunlu fonlarla ilgili kamunun ve yatırımcıların haklarının korunması amacıyla çalışmaların ilk günden itibaren başlatıldığını belirten Yılmaz, sürecin yetkili kurumlar tarafından takip edildiğini söyledi. Yılmaz, "Sorumluluğu olan kim varsa hesap sorulacaktır" yaklaşımı doğrultusunda hareket edildiğini belirterek, hukuka aykırı işlemler, istismar ve usulsüzlüklerle mücadelenin sürdürüleceğini ifade etti. "Bizler hak yiyenleri savunma yoluna asla girmeyeceğiz" ifadelerini kullanan Yılmaz, SPK'nın sorunlu fonlara yönelik aldığı tedbirler hakkında bilgi verdi. "SPK tarafından sistemik riski azaltmak için 7 portföy yönetim şirketine ait 131 fonun tasfiyesine karar verilmiştir" diyen Yılmaz, bu şirketlere ait diğer fonların da Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'nda işleme kapatıldığını belirtti. Yılmaz, "Söz konusu sorunlu fon şirketlerinin yönetim kurulu üyelerinin de aralarında bulunduğu 220 kişi hakkında işlem yapılmıştır" dedi.

TAKVİM NETLEŞTİ

YILMAZ'IN açıklamasında fon yatırımcıları açısından en dikkat çekici başlıklardan biri tasfiye sürecine ilişkin ödeme takvimi oldu. Yılmaz, 3 şirketin (A1 Capital, Bulls ve Pardüs) 17 fonunda 43 bin 643 yatırımcıya ödemelerin bugün başlayacağını duyurdu. Yılmaz, "Meclisimizin takdirine sunulacak olağanüstü tasfiye kurallarını içeren taslak Kanun Teklifi'nin yasalaşması halinde, Ekim ayı içinde 1 milyon liraya kadar anapara ödemelerinin yapılacağını öngörüyoruz. Tasfiyesi öngörülen 131 fonda 455 bin 758 tekil kişi bulunmaktadır. Ziraat Bankası'nın tasfiyesinden sorumlu olduğu 125 fonda 151 bin 247 tekil yatırımcı kişi, İş Bankası'nın tasfiyesinden sorumlu olduğu 6 fonda 388 bin 718 tekil yatırımcı bulunmaktadır. El konulan veya müsadere edilen varlıkların satışından elde edilen gelirler de geri kazanım hesabına aktarılarak, ödemelerde kullanılacaktır" dedi.