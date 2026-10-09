AKARYAKITTA SON DURUM 9 EKİM | Pompada tabela değişti: Benzin ne kadar oldu? İstanbul, İzmir, Ankara akaryakıt fiyatları...

Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatlarında gözler güncel pompa fiyatlarına çevrildi. Brent petrol ve döviz kurundaki değişimler benzin, motorin ve LPG fiyatlarını etkilemeyi sürdürüyor.
9 Ekim 2026 Cuma günü benzin, motorin ve LPG litre fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel akaryakıt fiyatları ve pompaya yansıyan son durum...
İŞTE İL İL GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI…
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 84.70 TL
Motorin litre fiyatı: 90.20 TL
LPG litre fiyatı: 41.20 TL
İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 84.50 TL
Motorin litre fiyatı: 90.00 TL
LPG litre fiyatı: 40.60 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 85.90 TL
Motorin litre fiyatı: 91.50 TL
LPG litre fiyatı: 41.20 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 85.70 TL
Motorin litre fiyatı: 91.30 TL
LPG litre fiyatı: 41.29 TL