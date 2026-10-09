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Haberler Ekonomi AKARYAKITTA SON DURUM 9 EKİM | Pompada tabela değişti: Benzin ne kadar oldu? İstanbul, İzmir, Ankara akaryakıt fiyatları...

AKARYAKITTA SON DURUM 9 EKİM | Pompada tabela değişti: Benzin ne kadar oldu? İstanbul, İzmir, Ankara akaryakıt fiyatları...

Son dakika: Brent petrol fiyatları, döviz kuru ve vergi düzenlemelerindeki son gelişmeler akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. 9 Ekim 2026 Cuma günü itibarıyla araç sahipleri güncel benzin, motorin ve LPG litre fiyatlarını merak ediyor. Peki, bugün benzine, motorine ve LPG’ye zam veya indirim var mı? Benzin ne kadar oldu? İşte il il güncel akaryakıt fiyatları...

HABER MERKEZİ

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Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatlarında gözler güncel pompa fiyatlarına çevrildi. Brent petrol ve döviz kurundaki değişimler benzin, motorin ve LPG fiyatlarını etkilemeyi sürdürüyor.

9 Ekim 2026 Cuma günü benzin, motorin ve LPG litre fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel akaryakıt fiyatları ve pompaya yansıyan son durum...

İŞTE İL İL GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI…

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 84.70 TL

Motorin litre fiyatı: 90.20 TL

LPG litre fiyatı: 41.20 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 84.50 TL

Motorin litre fiyatı: 90.00 TL

LPG litre fiyatı: 40.60 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 85.90 TL

Motorin litre fiyatı: 91.50 TL

LPG litre fiyatı: 41.20 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 85.70 TL

Motorin litre fiyatı: 91.30 TL

LPG litre fiyatı: 41.29 TL

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