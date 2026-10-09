AKARYAKITTA SON DURUM 9 EKİM | Pompada tabela değişti: Benzin ne kadar oldu? İstanbul, İzmir, Ankara akaryakıt fiyatları...

Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatlarında gözler güncel pompa fiyatlarına çevrildi. Brent petrol ve döviz kurundaki değişimler benzin, motorin ve LPG fiyatlarını etkilemeyi sürdürüyor.

9 Ekim 2026 Cuma günü benzin, motorin ve LPG litre fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel akaryakıt fiyatları ve pompaya yansıyan son durum...