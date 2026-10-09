ALTIN FİYATLARI YÖN DEĞİŞTİRDİ! BUGÜN GRAM ALTIN NE KADAR? ALTIN FİYATLARI DÜŞTÜ MÜ?

Altın fiyatlarında zaman zaman sert düşüşler yaşanmasına rağmen yatırımcıların fiziki altın destekli fonlara yönelmeyi sürdürmesi, uzun vadeli talebin kısa vadeli fiyat hareketlerinden farklı bir seyir izlediğine işaret ediyor.

Peki bugün gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar oldu? Altın fiyatlarındaki düşüş devam ediyor mu? İşte 9 Ekim Cuma altın fiyatları...

9 EKİM ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 6.633,25 TL

SATIŞ: 6.634,18 TL