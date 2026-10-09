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ALTIN FİYATLARI YÖN DEĞİŞTİRDİ! BUGÜN GRAM ALTIN NE KADAR? ALTIN FİYATLARI DÜŞTÜ MÜ?

Altın fiyatları düşüş seyrini devam ettirmesinin ardında bugün yön değiştirdi. Altın küresel gelişmelerle birlikte kendini toparlarken yatırım yapmak isteyen vatandaşlar güncel fiyatları merak etti. Peki bugün gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar oldu? Altın fiyatlarındaki düşüş devam ediyor mu? İşte 9 Ekim Cuma altın fiyatları...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

9 Ekim sabahında altın fiyatlarında yukarı yönlü hareket öne çıktı. Spot altının ons fiyatı yüzde 0,9 değer kazanarak 4.169 dolar seviyesine yaklaşırken, ABD vadeli altın kontratları da 4.194 dolar civarında işlem gördü.

Altın fiyatlarında zaman zaman sert düşüşler yaşanmasına rağmen yatırımcıların fiziki altın destekli fonlara yönelmeyi sürdürmesi, uzun vadeli talebin kısa vadeli fiyat hareketlerinden farklı bir seyir izlediğine işaret ediyor.

Peki bugün gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar oldu? Altın fiyatlarındaki düşüş devam ediyor mu? İşte 9 Ekim Cuma altın fiyatları...

9 EKİM ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 6.633,25 TL
SATIŞ: 6.634,18 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI

ALIŞ: 10.608,79 TL
SATIŞ: 10.842,05 TL

YARIM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 21.151,28 TL
SATIŞ: 21.684,11 TL

TAM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 41.850,94 TL
SATIŞ: 42.676,55 TL

CUMHURİYET ALTIN FİYATI

ALIŞ: 43.375,00 TL
SATIŞ: 44.029,00 TL

ONS ALTIN FİYATI

ALIŞ: $4.183,97
SATIŞ: $4.184,52

ATA ALTIN FİYATI

ALIŞ: 43.158,79 TL
SATIŞ: 44.247,47 TL

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