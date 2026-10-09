Haberler Ekonomi Araç Muayene İstasyonlarında kurallar değişti: Uymayana binlerce lira ceza! Araç Muayene İstasyonlarında kurallar değişti: Uymayana binlerce lira ceza! Resmî Gazete’de araç muayenesi, demiryolu emniyeti, ulaştırma denetimleri ve ithalatta gözetim uygulamasına ilişkin düzenlemeler yayımlandı. Yükümlülüklere uymayan işletmecilere idari para cezası uygulanacak. AA









Araç muayene istasyonlarının faaliyetlerini ilgilendiren yeni düzenleme, 9 Ekim 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan değişiklikle istasyonların denetimi, işletme şartları ve bazı yükümlülüklere uyulmaması halinde uygulanacak yaptırımlar yeniden düzenlendi.

DENETİMİ BAKANLIK YAPACAK! Yeni düzenlemeye göre araç muayene istasyonlarının denetimi, ilgili kanun ve mevzuat kapsamında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek. Yönetmelikte ayrıca, işletme belgesiyle yetkilendirilen ancak belirlenen yükümlülüklere aykırı hareket eden istasyon işletmecilerine uygulanacak yaptırımlar yeniden düzenlendi.