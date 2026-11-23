İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen 37 şüphelinin tutuklu bulunduğu Çilek Vize soruşturmasında, suç örgütünün ünlü isimler ve sosyal medya fenomenleri üzerinden güven algısı oluşturmak için yaptığı görüşmeler deşifre oldu.
Örgüt lideri Mertcan Durgut'un kız kardeşi Sena Durgut, sosyal medyada kendisini ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı olarak tanıtan Necla Özmen'e tanıtım videosu karşılığında ABD vizesi teklif etti.
Saat 12:23'te gerçekleşen 1 dakika 59 saniyelik görüşmede Sena Durgut, Özmen'in numarasını bir muhabir arkadaşından aldığını söyleyerek tanıtım videosu için iş birliği teklif etti. Özmen, sektörde bilgisi olmadığını belirterek konuyu bilen bir kişiye yönlendirmek istedi. Bunun üzerine Durgut, şirketin yurt dışı vize işlemleri yaptığını anlattı.
Çilek Vize adını duyan Necla Özmen'in, kamuoyunda tanınan talkshow sunucusu Hayrettin Onur Karaoğuz'un şirketle olan reklam iş birliğini hatırlatması üzerine, şebekenin ünlü isimleri pazarlama aracı olarak kullanmak istediği kayıtlara yansıdı.
Görseldeki: Mertcan Durgut
"HAYRETTİN DÜN BİZİM OFİSTEYDİ"
Necla Özmen: "Aa evet evet, Hayrettin abi şey yapmıştı sizinle reklam."
Sena Durgut: "Evet evet, çok da seviyoruz biz Hayrettin Bey'i. Sağ olsun dün bizim ofisteydi. Daha güzel, tatlı bir video çekeceğimize inanıyorum. Ama bir vize başvurusu isterseniz onu da yaparız Amerika'ya... İsterseniz sizin yönlendirdiğiniz arkadaşla da görüşebilirim ya da sizinle de görüşebilirim, vize başvurusu karşılığı da olabilir."
Necla Özmen: "İstiyorum da, yaparsanız sevinirim... He tamam, ben bir onunla görüşeyim de ama vize verirler mi bilmiyorum ki, bankada para istiyorlar."
Sena Durgut: "Şöyle inanın, bugün kim olursa olsun iş adamına da garantisi yok, çünkü konsolosluğun inisiyatifinde. Ama güzel bir dosya hazırlanırsa size sağlıklı bir süreç işlenir, bu konuda şüpheniz olmasın."
SENA DURGUT GÖRÜŞMEYİ KABUL ETTİ: "ANLAŞMA ASKIDA KALDI"
Savcılık sorgusunda kayıt sorulan Sena Durgut, Özmen'e takipçi etkileşiminin yüksekliği nedeniyle ulaştığını, reklam videosu karşılığında Amerika vize randevusu önerdiğini ancak anlaşmanın sonuçlanmayıp askıda kaldığını söyledi.
Örgütün "Çilek Vize" markası altında güvenilirlik imajı oluşturmak için tanınmış isimlerle reklam filmleri çektiği, bu kişilere ücretsiz ya da avantajlı vize/randevu imkânı sunarak kitleleri ağa çekmeyi hedeflediği vurgulandı.
HAYRETTİN'İN İŞ BİRLİĞİ DE MERCEK ALTINA ALINDI
Çilek Vize soruşturması, oyuncu ve sunucu Hayrettin Onur Karaoğuz'un örgütle olan irtibatına ve tanıtım faaliyetleri de incelendi. Değerlendirmeye göre şebeke, kamuoyunda güvenilir bir kurumsal imaj yaratmak amacıyla tanınmış isimleri kullandı. Bu kişilere vize ve randevu süreçlerinde öncelik veya kolaylık sağlayarak geniş kitleleri kendi ağına çekmeyi hedefledi. Karaoğuz'un da şirketin tanıtım videolarında yer aldığı öğrenildi.
HAYRETTİN'DEN "10 KİŞİLİK DAVETİYE VE KULİS SÖZÜ"
22 Temmuztarihli kayıtlarda, Karaoğuz ile örgütün fiili yöneticilerinden Harun Durgut arasındaki vize randevusu ve bilet görüşmeleri yer aldı. Görüşmede Durgut'un, Karaoğuz'un turne programına göre parmak izi randevusu ve evrak işlemlerini hızla çözmeyi taahhüt ettiği, Durgut'un ise Karaoğuz'un Bursa'daki gösterisi için 10 kişilik davetiye ve kulis ziyareti sözü aldığı görüldü. Savcılık ifadesinde bu görüşmeyi standart bir vize danışmanlığı süreci olarak savunan Durgut, talep edilen belgelerin ise maaş bordrosu ve izin dilekçesi gibi olağan evraklar olduğunu öne sürdü.
Profesyonel vücut geliştirmeci Semih Topçu, yurt dışındaki bir yarışmaya katılmak için yaptığı İtalya Schengen vizesi başvurusunun reddedilmesi üzerine şebeke lideri Mertcan Durgut'a ulaştı.
Vize reddi nedeniyle önceki müsabakayı kaçırdığını ve eylül ya da ekim ayındaki yeni yarışmaya mutlaka yetişmesi gerektiğini belirten Topçu'nun bu aciliyetini değerlendiren Durgut, standart danışmanlık ücretinin 450 euro olduğunu ancak garantili işlem için 3 bin 500 euro (yaklaşık 130-140 bin lira) talep ettiklerini söyledi.
Tüm hazırlık emeğinin boşa gitmemesi için teklifi kabul etmeye yönelen sporcuyu, detayları görüşmek üzere Bursa Muradiye'deki ofislerine davet etti.