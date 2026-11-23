İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen 37 şüphelinin tutuklu bulunduğu Çilek Vize soruşturmasında, suç örgütünün ünlü isimler ve sosyal medya fenomenleri üzerinden güven algısı oluşturmak için yaptığı görüşmeler deşifre oldu.

Saat 12:23'te gerçekleşen 1 dakika 59 saniyelik görüşmede Sena Durgut, Özmen'in numarasını bir muhabir arkadaşından aldığını söyleyerek tanıtım videosu için iş birliği teklif etti. Özmen, sektörde bilgisi olmadığını belirterek konuyu bilen bir kişiye yönlendirmek istedi. Bunun üzerine Durgut, şirketin yurt dışı vize işlemleri yaptığını anlattı.

Görseldeki: Mertcan Durgut

"HAYRETTİN DÜN BİZİM OFİSTEYDİ"

Necla Özmen: "Aa evet evet, Hayrettin abi şey yapmıştı sizinle reklam."

Sena Durgut: "Evet evet, çok da seviyoruz biz Hayrettin Bey'i. Sağ olsun dün bizim ofisteydi. Daha güzel, tatlı bir video çekeceğimize inanıyorum. Ama bir vize başvurusu isterseniz onu da yaparız Amerika'ya... İsterseniz sizin yönlendirdiğiniz arkadaşla da görüşebilirim ya da sizinle de görüşebilirim, vize başvurusu karşılığı da olabilir."

Necla Özmen: "İstiyorum da, yaparsanız sevinirim... He tamam, ben bir onunla görüşeyim de ama vize verirler mi bilmiyorum ki, bankada para istiyorlar."

Sena Durgut: "Şöyle inanın, bugün kim olursa olsun iş adamına da garantisi yok, çünkü konsolosluğun inisiyatifinde. Ama güzel bir dosya hazırlanırsa size sağlıklı bir süreç işlenir, bu konuda şüpheniz olmasın."