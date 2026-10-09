EKİM AYINDA BANKALAR NE KADAR PROMOSYON VERİYOR? KESENİN AĞZI AÇILDI: EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARI BELLİ OLDU...

Ekim ayıyla birlikte emekli promosyonlarında yalnızca ana ödeme tutarları değil, ek koşullarla sunulan ilave kazançlar da belirleyici olmaya başladı. Bankalar maaş aralığına göre farklı promosyon rakamları açıklarken, otomatik fatura talimatı, kredi kartı harcaması ve yeni müşteri avantajlarıyla toplam ödeme tutarı daha da yükseliyor.
DENİZBANK
DenizBank, emekli maaşını bankaya taşıyanlara gelir düzeyine göre temel promosyonun yanı sıra ek koşullarla ilave ödeme imkanı sunuyor.
Temel promosyon: 5 bin TL ile 12 bin TL arasında
KMH kullanımı, otomatik fatura talimatı ve aktif kredi kartı şartlarıyla ek ödeme: 18 bin TL'ye kadar
Toplam promosyon tutarı: 30 bin TL'ye kadar
QNB
QNB'de emekli promosyonu maaş tutarına göre 8 bin 500 TL, 13 bin 500 TL, 16 bin 500 TL ve 20 bin TL olarak uygulanıyor. Nakit promosyonun yanında eczane ve market harcamalarına yönelik ek avantajlar da sunan banka, kampanya kapsamındaki alışverişlerde yıllık toplam 3 bin TL'ye kadar iade imkanı sağlıyor.
ING
ING, emekli maaşını bankaya taşıyanlara maaş tutarına göre 6 bin 250 TL ile 15 bin TL arasında nakit promosyon veriyor. Bunun üzerine farklı bankacılık ürünlerini kullanan emekliler için ek ödeme seçenekleri de devreye giriyor.
4 otomatik fatura talimatına: 4 bin TL
Turuncu Hesap'ta 100 bin TL bakiye bulundurana: 3 bin 500 TL
75 bin TL kredi kullanana: 3 bin 500 TL
Mobilden ilk kez ING müşterisi olana: 2 bin TL
Kart harcamalarına: 4 bin TL'ye kadar iade
Bu fırsatların tamamından yararlanan bir emeklinin ING'den elde edebileceği toplam avantaj 32 bin TL'ye kadar çıkıyor.
ŞEKERBANK
Şekerbank'ta emekli maaşını taşıyanlara, maaş tutarına göre 5 bin TL'den 12 bin TL'ye kadar nakit promosyon veriliyor. Kampanyada temel ödemenin yanında günlük bankacılık işlemlerini kullananlara yönelik ek kazanç seçenekleri de bulunuyor.
Ek ödemeler kapsamında;
2 otomatik fatura talimatına: 3 bin TL
Kredi kartıyla 5 bin TL harcamaya: 5 bin TL
KMH kullanımına: 4 bin TL
Sigorta işlemlerine: 5 bin TL
Vadesiz hesap avantajıyla: Maaş tutarına göre 1.000 TL ile 6 bin TL arasında
Kampanyadaki şartların tamamını karşılayan emekliler için toplam avantaj 35 bin TL'ye kadar çıkabiliyor.
İŞ BANKASI
İş Bankası, emekli maaşını bankaya taşıyanlara maaş aralığına göre 6 bin 250 TL ile 15 bin TL arasında nakit promosyon sunuyor. Otomatik fatura talimatı, kart kullanımı ve yeni kasko ya da konut sigortası poliçesi gibi ek koşulların yerine getirilmesiyle kampanyadan sağlanabilecek toplam avantaj 25 bin TL'ye kadar çıkabiliyor.
TÜRKİYE FİNANS
Türkiye Finans'ta emekli maaşını taşıyanlara sunulan ödeme, maaş tutarı ve yerine getirilen kampanya şartlarına göre 13 bin TL'den 27 bin TL'ye kadar çıkıyor. En yüksek promosyon tutarından yararlanmak isteyenlerin 2 otomatik fatura talimatı vermesi, Yedek Hesap başvurusu yapması ve kredi kartıyla tek seferde 5 bin TL harcama yapması gerekiyor.
Kampanyada yakınını Türkiye Finans'a getiren emekliler için de ayrı bir ödül bulunuyor. Her yeni emekli yakını için 500 TL, toplamda ise 5 bin TL'ye kadar ek ödeme alınabiliyor. Böylece tüm avantajlarla birlikte ulaşılabilecek tutar 32 bin TL'yi buluyor.
VAKIF KATILIM
Vakıf Katılım, emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilerine maaş tutarına göre farklı promosyon seçenekleri sunuyor. Gelir dilimine göre belirlenen nakit ödeme 8 bin 750 TL'den başlayıp 25 bin TL'ye kadar çıkıyor. Emeklilerin yararlanabileceği promosyon miktarı, aylık maaşlarının bulunduğu kademeye göre hesaplanıyor.
ALBARAKA TÜRK
Albaraka Türk, emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilerine maaş tutarına göre 8 bin 300 TL ile 20 bin TL arasında nakit promosyon sunuyor. Ana promosyonun yanı sıra kampanya kapsamındaki ek fırsatlardan yararlanan emekliler için toplam kazanç 30 bin TL'ye kadar çıkabiliyor. Alınacak ödeme, maaş kademesiyle birlikte tamamlanan ek kampanya koşullarına göre şekilleniyor.
AKBANK
Akbank'ta emekli maaşını taşıyanlara maaş tutarına göre 6 bin 250 TL ile 15 bin TL arasında nakit promosyon veriliyor. 16 Ekim'e kadar sürecek kampanyada, ana ödemenin üzerine ek fırsatlarla toplam kazanç artırılabiliyor.
Akbank Mobil üzerinden ilk kez müşteri olan ve SGK emekli maaşını bankaya taşıyanlar için 15 bin TL'ye kadar ilave ödeme imkânı bulunuyor. Tüm kampanya avantajlarından yararlanılması halinde toplam tutar 30 bin TL'ye kadar çıkabiliyor.
GARANTİ BBVA
Garanti BBVA'da emekli maaşını bankaya taşıyanlara, maaş kademesine göre 6 bin 250 TL'den 15 bin TL'ye kadar nakit promosyon sunuluyor. Buna eklenen bonus fırsatlarıyla birlikte kampanyadan elde edilebilecek toplam avantaj 25 bin TL'ye kadar yükseliyor.
Emeklinin alacağı toplam ödeme, bulunduğu maaş aralığına ve kampanya kapsamında yararlandığı ek bonuslara göre belirleniyor.
ZİRAAT BANKASI
Ziraat Bankası'nın emeklilere sunduğu pakette 12 bin TL'ye kadar nakit promosyonun yanında kredi, nakit avans ve Bankkart avantajları da bulunuyor.
Kampanya kapsamında;
40 bin TL'ye kadar 12 ay vadeli faizsiz kredi
Aylık 6 bin TL'ye kadar Bankkart Lira
25 bin TL'ye kadar 3 ay taksitli faizsiz nakit avans
Nakit promosyon ve diğer fırsatların birlikte değerlendirilmesiyle kampanyanın toplam avantajı 90 bin TL'ye kadar ulaşabiliyor.
KUVEYT TÜRK
Kuveyt Türk'te emekli maaşını bankaya taşıyanlara, maaş aralığına bağlı olarak 5 bin TL ile 12 bin TL arasında promosyon veriliyor. Otomatik fatura talimatı ve kart kullanımına bağlı ek fırsatlarla birlikte emeklilerin kampanyadan sağlayabileceği toplam ödeme 14 bin TL'ye kadar çıkabiliyor.
YAPI KREDİ
Yapı Kredi, emekli maaşını bankaya taşıyanlara maaş tutarına göre 6 bin 250 TL ile 15 bin TL arasında nakit promosyon sunuyor. Kampanyadaki ek avantajlarla birlikte toplam ödeme daha da yükseltilebiliyor.
Ek fırsatlar arasında otomatik fatura talimatı, kredi kartı harcaması, mobil uygulama kullanımı ve mobil kanaldan müşteri olma seçenekleri bulunuyor. Tüm koşulları yerine getiren emekliler için kampanyanın toplam tutarı 30 bin TL'ye kadar çıkabiliyor.