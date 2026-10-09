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İŞKUR 1.1 milyon kişinin işe yerleşmesine aracılık etti

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

İŞKUR 1.1 milyon kişinin işe yerleşmesine aracılık etti

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla 9 ayda yaklaşık 1,1 milyon kişinin işe yerleştirildiğini bildirdi. Işıkhan, "Ocak-eylül ayları arasında 1,1 milyona yakın işe yerleştirmeye aracılık ettik, 1,8 milyondan fazla açık iş tespit ettik" ifadelerini kullandı. Aynı dönemde 1 milyon 905 bin 241 kişiye danışmanlık hizmeti verdiklerini aktaran Işıkhan, 74 bin 203 kişinin aktif iş gücü programından, 52 bin 488 kişinin iş kulübünden yararlandığını kaydetti. Işıkhan, ayrıca 580 bin 347 iş yeri ile 9 bin 760 eğitim kurumunu ziyaret ettiklerini belirtti.

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