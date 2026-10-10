Haberler Ekonomi AKARYAKIT FİYATLARI 10 EKİM | Pompada fiyat değişti mi? Motorin ve LPG litre fiyatları ne kadar oldu? İzmir, İstanbul, Ankara akaryakıt fiyatları... AKARYAKIT FİYATLARI 10 EKİM | Pompada fiyat değişti mi? Motorin ve LPG litre fiyatları ne kadar oldu? İzmir, İstanbul, Ankara akaryakıt fiyatları... 10 Ekim 2026 Cumartesi günü itibarıyla akaryakıt fiyatlarında beklenen değişiklikler gündemdeki yerini aldı. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre benzine 96 kuruş indirim, motorine ise 6,40 TL zam yapılması bekleniyor. Olası değişiklikler öncesinde İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin, motorin ve LPG litre fiyatları merak konusu oldu. Peki, yeni zam ve indirim sonrası akaryakıt fiyatları kaç TL olacak? İşte detaylar… HABER MERKEZİ









Akaryakıt piyasasında araç sahiplerini yakından ilgilendiren yeni fiyat değişiklikleri gündeme geldi. Sektör kaynaklarına göre benzinin litre fiyatına 96 kuruş indirim, motorine ise 6,40 TL zam yapılması bekleniyor. Gözler, değişikliklerin ardından oluşacak yeni pompa fiyatlarına çevrilirken İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları da araştırılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARINDA BENZİN İNDİRİMİ, MOTORİN ZAMMI BEKLENİYOR Akaryakıt fiyatlarında yeni bir değişiklik beklentisi gündeme geldi. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, 10 Ekim 2026 Cumartesi gününden itibaren benzinin litre fiyatına 96 kuruş indirim, motorinin litre fiyatına ise 6,40 TL zam yapılması bekleniyor.