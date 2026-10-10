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AKARYAKIT FİYATLARI 10 EKİM | Pompada fiyat değişti mi? Motorin ve LPG litre fiyatları ne kadar oldu? İzmir, İstanbul, Ankara akaryakıt fiyatları...

10 Ekim 2026 Cumartesi günü itibarıyla akaryakıt fiyatlarında beklenen değişiklikler gündemdeki yerini aldı. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre benzine 96 kuruş indirim, motorine ise 6,40 TL zam yapılması bekleniyor. Olası değişiklikler öncesinde İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin, motorin ve LPG litre fiyatları merak konusu oldu. Peki, yeni zam ve indirim sonrası akaryakıt fiyatları kaç TL olacak? İşte detaylar…

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

Akaryakıt piyasasında araç sahiplerini yakından ilgilendiren yeni fiyat değişiklikleri gündeme geldi. Sektör kaynaklarına göre benzinin litre fiyatına 96 kuruş indirim, motorine ise 6,40 TL zam yapılması bekleniyor. Gözler, değişikliklerin ardından oluşacak yeni pompa fiyatlarına çevrilirken İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları da araştırılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARINDA BENZİN İNDİRİMİ, MOTORİN ZAMMI BEKLENİYOR

Akaryakıt fiyatlarında yeni bir değişiklik beklentisi gündeme geldi. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, 10 Ekim 2026 Cumartesi gününden itibaren benzinin litre fiyatına 96 kuruş indirim, motorinin litre fiyatına ise 6,40 TL zam yapılması bekleniyor.

Beklenen değişikliklerin pompaya yansıması durumunda motorinin litre fiyatının İstanbul'da 96 TL'yi, Ankara ve İzmir'de ise 97 TL'yi aşacağı öngörülüyor. LPG fiyatlarında ise şimdilik herhangi bir zam veya indirim beklentisi bulunmuyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 84,70 TL

Motorin: 90,20 TL

LPG: 41,20 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 84,50 TL

Motorin: 90,00 TL

LPG: 40,60 TL

Ankara

Benzin: 85,70 TL

Motorin: 91,30 TL

LPG: 41,29 TL

İzmir

Benzin: 85,90 TL

Motorin: 91,50 TL

LPG: 41,20 TL

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