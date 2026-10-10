Fon mağdurlarına 1 milyon TL ara ödeme

AK Parti milletvekillerinin, Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında hazırladığı yatırım fonlarının tasfiyesine ilişkin 9 maddelik kanun teklifi Meclis Başkanlığına sunuldu. Düzenlemeyle yatırımcıların haklarının korunması, fon varlıklarının geri kazanılması ve tasfiye sürecinin şeffaf biçimde yürütülmesi amaçlanıyor.

KOŞULLU ARA ÖDEME

Teklif kapsamında, yatırımcılara kişi başına en fazla 1 milyon lira ara ödeme yapılabilmesinin önü açılıyor. Ödeme, fon pay sahiplerinin fiilî nakit giriş ve çıkışları esas alınarak belirlenecek net yatırım tutarı üzerinden ve belirlenen koşullar çerçevesinde gerçekleştirilecek. Bu tutarın herkese koşulsuz ödenecek bir meblağ veya nihai tazminat olmadığı vurgulanıyor. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, tasfiye işlemlerinin fonların kendi varlıkları üzerinden yürütüleceğini, Hazine veya başka bir kamu kaynağından katkı sağlanmayacağını açıkladı. Fon varlıklarının değer kaybına uğramadan elden çıkarılması, hukuka aykırı işlemlerle elde edilen kazançların geri alınması ve sorumluların tespit edilmesi de teklifin temel başlıkları arasında yer alıyor. Düzenlemeyle, hukuka aykırı biçimde fondan çıkarılan varlıkların geri kazanılması ve ceza soruşturmalarında el konulan ya da müsadere edilen, fonlarla bağlantısı belirlenen mal varlıklarının yatırımcıların yararına kullanılması öngörülüyor. Piyasa dolandırıcılığı veya bilgi suistimali yapanların ise ödeme mekanizmasından yararlanamayacağı belirtiliyor.

GÖZLER MECLİS'E ÇEVRİLDİ

Güler, teklifin önümüzdeki hafta Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmesinin, ardından Genel Kurul gündemine gelmesinin planlandığını bildirdi. Düzenlemenin, Sermaye Piyasası Kurulunun 17 Eylül 2026 tarihli kararıyla tasfiyesine karar verilen ve kanunun yayımlandığı tarihte tasfiyesi tamamlanmamış fonlarla sınırlı, geçici ve istisnai nitelikte olduğu kaydedildi.