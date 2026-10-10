GÖZLER OCAK AYINDA! EMEKLİ VE MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK? İŞTE MASADAKİ SENARYOLAR...

Ocak 2027'de memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam için gözler enflasyon verilerine çevrildi. TÜİK'in açıkladığı son rakamlarla birlikte ilk zam hesaplamaları gündeme gelirken, yılın kalan 3 aylık verileri öncesinde olası artış oranları ve yeni maaşlar da merak konusu oldu. İşte milyonların beklediği zamma ilişkin ilk hesaplamalar ve maaş senaryoları...
OCAK 2027 EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI İÇİN İLK HESAPLAMALAR
Milyonlarca memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin merakla beklediği Ocak 2027 maaş zammına ilişkin ilk senaryolar gündeme geldi. Eylül ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla yılın ilk 9 aylık tablosu ortaya çıkarken, yılın son 3 ayına ilişkin veriler öncesinde olası zam oranları ve yeni maaş tutarları hesaplandı.
YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 28
2026 yılı sonu enflasyonunun yaklaşık yüzde 28 seviyesinde gerçekleşebileceğini öngördü. Yılın ilk 6 aylık döneminde enflasyonun yüzde 17,76 olarak kaydedildi. Bu senaryonun gerçekleşmesi durumunda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2027 maaşlarına yüzde 8,70 oranında zam yapılabilecek. Ancak kesin artış oranı, yılın ikinci yarısına ait 6 aylık enflasyon verilerinin tamamlanmasıyla belli olacak.
25 BİN, 30 BİN VE 40 BİN TL MAAŞ ALAN EMEKLİLERİN AYLIĞI NE KADAR OLACAK?
Öngörülen yüzde 8,70'lik zam oranının gerçekleşmesi halinde emekli maaşlarında da yeni tutarlar ortaya çıkacak. Mevcut aylıklar üzerinden yapılan hesaplamaya göre 25 bin TL maaş alan bir emeklinin aylığı 27 bin 175 TL'ye, 30 bin TL alanın maaşı 32 bin 610 TL'ye, 40 bin TL alanın aylığı ise 43 bin 480 TL'ye yükselecek.
Mevcut durumda 23 bin 552 TL olan en düşük emekli aylığının aynı oranda artırılması halinde yaklaşık 25 bin 601 TL seviyesine çıkması bekleniyor. Ancak en düşük emekli aylığına ilişkin artışın uygulanabilmesi için yasal düzenleme yapılması gerekiyor.
MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNE YÜZDE 6,67 ZAM SENARYOSU
Memur ve memur emeklilerinin Ocak 2027 zammında toplu sözleşme hükümleri belirleyici olacak. 2026 yılının ikinci yarısı için yüzde 7, 2027 yılının ilk yarısı için ise yüzde 5 toplu sözleşme zammı öngörülüyor.
İkinci 6 aylık enflasyonun yüzde 8,70 olması halinde, yüzde 7'lik toplu sözleşme artışını aşan bölüm enflasyon farkı olarak hesaplanacak. Bu farkın ardından 2027'nin ilk yarısı için belirlenen yüzde 5'lik toplu sözleşme zammı eklendiğinde, bileşik hesaplamaya göre memur ve memur emeklilerinin toplam zam oranı yüzde 6,67 seviyesinde oluşabilecek.