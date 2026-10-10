GÖZLER OCAK AYINDA! EMEKLİ VE MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK? İŞTE MASADAKİ SENARYOLAR...

25 BİN, 30 BİN VE 40 BİN TL MAAŞ ALAN EMEKLİLERİN AYLIĞI NE KADAR OLACAK? Öngörülen yüzde 8,70'lik zam oranının gerçekleşmesi halinde emekli maaşlarında da yeni tutarlar ortaya çıkacak. Mevcut aylıklar üzerinden yapılan hesaplamaya göre 25 bin TL maaş alan bir emeklinin aylığı 27 bin 175 TL'ye, 30 bin TL alanın maaşı 32 bin 610 TL'ye, 40 bin TL alanın aylığı ise 43 bin 480 TL'ye yükselecek.

Mevcut durumda 23 bin 552 TL olan en düşük emekli aylığının aynı oranda artırılması halinde yaklaşık 25 bin 601 TL seviyesine çıkması bekleniyor. Ancak en düşük emekli aylığına ilişkin artışın uygulanabilmesi için yasal düzenleme yapılması gerekiyor.