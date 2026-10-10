İzmir’e TEKNOFEST’te 3 birincilik

Ege Üniversitesi (EÜ) öğrencileri, TEKNOFEST Güneydoğu'da elde ettikleri derecelerle İzmir'in gururu oldu. Yarışmaya 37 takımla başvuran üniversitenin 7 takımı finale kalırken, 3 takım Türkiye birinciliği kazandı.

Ege Yıldız Roket Takımı'nın 8 aylık çalışmayla geliştirdiği özgün hibrit motorlu roket, A6 Özgün Hibrit Motorlu Roket Kategorisi'nde "En Güzel Roket" ödülünü aldı. Ege SkyBlue Takımı, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Motor Sanayii AŞ (TEI) ile ortak yürüttüğü çalışmayla uçak motorlarının son bölümünde kullanılan nozzle tasarımı yarışmasında Türkiye birincisi oldu. EÜ Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulu öğrencilerinden oluşan Hackmasters Takımı da siber güvenlik kategorisinde Türkiye birinciliğini elde etti. EÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aydoğan Savran, 7 finalist takımdan 3'ünün birincilik kazanmasının üniversite adına büyük başarı olduğunu belirterek öğrencileri kutladı. Ege Teknopark Genel Müdürü İrfan Konur da öğrencilere destek vermeyi sürdüreceklerini ifade etti.