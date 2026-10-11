EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONU | HANGİ BANKA NE KADAR PROMOSYON VERİYOR?

AKBANK EMEKLİ PROMOSYON 2026
15.000 TL chip-para kampanyasından; 16 Eylül – 16 Ekim 2026 tarihleri arasında Akbank Mobil'den Akbanklı olup SGK emekli maaşını Akbank'a taşıyarak promosyon başvurusunda bulunan SGK emeklileri faydalanabilir.
Ek olarak 15.000 TL'ye varan chip-parayı aşağıdaki adımları uygulayarak kazanabilirsiniz:
SGK emekli maaşınızı Akbank Mobil'den taşımanıza 3.000 TL
Tamamlayıcı Sağlık Sigortasına sahip olmanız durumunda 5.500 TL
Vereceğiniz 2 otomatik fatura ödeme talimatıyla 3.000 TL
2.000 TL ve üzeri Axess veya Wings kart harcamanızda aylık 1.000 TL, 3 ayda toplam 3.000 TL
Akbank Mobil'de yer alan Mobilin Akbanklısı'na katılarak 500 TL chip-para kazanabilirsiniz.
DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYONU
DenizBank "Emeklilere 18 bin TL'ye Varan Nakit Promosyon!" duyurusu ile 2026 yılı için promosyon miktarını duyurdu.
"12.000 TL'ye varan nakit promosyona ilave olarak DenizBank'ta yeni hesap açan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren Kredili Mevduat Hesabı, 2 adet Otomatik Fatura Talimatı ve aktif Kredi Kartımızı kullanan emeklilere maaş tutarına göre 18.000 TL'ye varan ek promosyon fırsatı sunulmaktadır. Maaş tutarına ve ürün sahipliğine göre ödenecek promosyon tutarları kampanya şartlarına aşağıda ulaşabilirsiniz."