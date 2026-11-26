



20 METREKÜP TÜKETEN İŞ YERİNE BİN 241 LİRA TASARRUF

Ayda 20 metreküp su tüketen bir iş yerinin 4 bin 153,31 lira olan İZSU faturası 2 bin 912,31 liraya düşecek. İş yeri abonesi aynı miktarda su tükettiğinde ayda bin 241 lira daha az ödeme yapacak. Yeni tarifede iş yerleri için su ve atık suyun metreküp bedeli ilk 10 metreküplük tüketimde 44 lira, 11-20 metreküplük tüketimde 140 lira, 21 metreküp ve üzerindeki tüketimde 280 lira olarak öngörülüyor. Bu tarifelere ilçe belediyeleri adına tahsil edilen bedeller dahil değil.



30 BÜYÜKŞEHİR ARASINDA EN DÜŞÜK BEDEL İZMİR'DE

Kasım 2026 tarihli 30 büyükşehir su ücretleri karşılaştırma tablosunda 10 metreküplük tüketim için Muğla'da 729,50 lira, İstanbul'da 669,10 lira, Bursa'da 626 lira ve Ankara'da 593,60 lira tutar yer alıyor. İzmir'in yeni tarifesiyle 10 metreküplük su ve atık su bedeli vergiler hariç 220 lira olacak. Karşılaştırma tablosunda İzmir bu tutarla en düşük bedelin yer aldığı kent konumunda bulunuyor.





VATANDAŞTAN BAŞKAN TUGAY'A TEŞEKKÜR

Su ve atık su tarifesinde yüzde 70'e varan indirim kararı, İzmirliler tarafından büyük bir sevinçle karşılandı. Esnaf Yahya Er, "Suya indirim yapılması bütün esnafı rahatlatacak. Çok mutluyuz" diye konuştu. İndirimin vatandaşlara büyük katkı sağlayacağını belirten İrfan Büker, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'a teşekkür etti. Ev işlerinde çok su harcadığını belirten Hatice Baloğlu ise "Belirli bir miktarın üzerinde tüketim yapılınca fatura yükseliyordu. İndirimli tüketimin 10 metreküpe çıkarılması beni çok mutlu etti. Bu yüzden indirime sevindim. Yapanlardan Allah razı olsun" dedi.



"İNDİRİMLE BİRLİKTE GİDERLERİMİZ AZALACAK"

İndirimin esnafı rahatlatacağını dile getiren Serhat Zirek, "İndirim haberi bize çok iyi geldi. Sonuçta masraflarımız yüksek. İndirim, giderlerimiz açısından önemli bir avantaj sağlayacak" ifadelerini kullandı. Bijuteri dükkanı sahibi Arzu Küçükgürdal ise indirimin hem iş yeri hem de ev ekonomisine katkı sağlayacağını belirterek, "İş yeri olduğu için faturamız yüksekti. İndirimden çok mutlu olduk. Maaşımızın belli bir kısmını faturalara ödüyoruz. Ev ekonomisi için de indirim güzel olacak" diye konuştu. Berberlik yapan Görkem Biçer ise, "Su tüketimimiz çok fazla. Bu indirim, küçük esnafın büyük bir sorununun ortadan kalkması demek. Bizim için harika bir uygulama. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cemil Tugay'a, İZSU Genel Müdürlüğü'ndeki yetkililere çok teşekkür ediyorum. Yapılmış olan indirim bizi çok memnun etti" ifadelerini kullandı.