İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü'nün 2027 yılı su ve atık su tarifesi İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nce oy birliği ile kabul edildi. 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni tarifeyle birlikte konutlarda 6 metreküp olan indirimli tüketim sınırı 10 metreküpe çıkarılırken, bu kademede su ve atık suyun metreküp bedeli 22 lira olarak belirlendi. Yeni düzenleme iş yeri abonelerinin de giderlerini azaltacak. Ayda 10 metreküp su tüketen bir iş yerinin faturası yaklaşık yüzde 70 azalacak.
SEÇİM VAADİNDEN YENİ TARİFEYE
Seçim döneminde su fiyatlarını kademeli olarak düşürme sözü veren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın göreve gelmesinin ardından indirimli tüketim sınırı önce 4, ardından 6 metreküp olarak uygulandı. Yeni düzenlemeyle bu sınırın 10 metreküpe yükseltilmesi, Başkan Tugay'ın temel su tüketiminde İzmir'i en düşük fiyatlı büyükşehir haline getirme hedefi doğrultusunda yeni bir adım oldu.
10 METREKÜP SU TÜKETEN HANENİN CEBİNDE 368 LİRA KALACAK
İZSU'nun 30 günlük tüketim üzerinden hazırladığı örnek faturalara göre ayda 10 metreküp (10 bin litre) su tüketen bir konut abonesinin 624,01 lira olan İZSU fatura bedeli yeni tarifeyle 256,01 liraya düşecek. Aynı miktarda su tüketen bir aile ayda 368 lira, tüketimi ve tarife koşulları değişmediği takdirde yılda 4 bin 416 lira daha az ödeme yapacak.
20 METREKÜP TÜKETEN HANEYE 594 LİRA TASARRUF
Ayda 20 metreküp su tüketen bir konut abonesinin 2.077 liralık İZSU faturası 1.483 liraya düşecek. Böylece hanenin aylık su gideri 594 lira azalacak. Konut abonelerinde 11-20 metreküplük tüketim kademesinde 99,83 lira olan su ve atık su birim bedeli 70 liraya, 21 metreküp ve üzerindeki kademede ise 145 liradan 140 liraya indirilecek.
ESNAFIN 1.494 LİRALIK FATURASI 458 LİRAYA DÜŞECEK
Yeni düzenleme iş yeri abonelerinin de giderlerini azaltacak. Ayda 10 metreküp su tüketen bir iş yerinin 1.494 lira olan İZSU faturası 458 liraya düşecek. İş yeri sahibinin cebinde ayda bin 36 lira kalacak. Bu tüketim düzeyinde fatura yaklaşık yüzde 70 azalacak.
20 METREKÜP TÜKETEN İŞ YERİNE BİN 241 LİRA TASARRUF
Ayda 20 metreküp su tüketen bir iş yerinin 4 bin 153,31 lira olan İZSU faturası 2 bin 912,31 liraya düşecek. İş yeri abonesi aynı miktarda su tükettiğinde ayda bin 241 lira daha az ödeme yapacak. Yeni tarifede iş yerleri için su ve atık suyun metreküp bedeli ilk 10 metreküplük tüketimde 44 lira, 11-20 metreküplük tüketimde 140 lira, 21 metreküp ve üzerindeki tüketimde 280 lira olarak öngörülüyor. Bu tarifelere ilçe belediyeleri adına tahsil edilen bedeller dahil değil.
30 BÜYÜKŞEHİR ARASINDA EN DÜŞÜK BEDEL İZMİR'DE
Kasım 2026 tarihli 30 büyükşehir su ücretleri karşılaştırma tablosunda 10 metreküplük tüketim için Muğla'da 729,50 lira, İstanbul'da 669,10 lira, Bursa'da 626 lira ve Ankara'da 593,60 lira tutar yer alıyor. İzmir'in yeni tarifesiyle 10 metreküplük su ve atık su bedeli vergiler hariç 220 lira olacak. Karşılaştırma tablosunda İzmir bu tutarla en düşük bedelin yer aldığı kent konumunda bulunuyor.
VATANDAŞTAN BAŞKAN TUGAY'A TEŞEKKÜR
Su ve atık su tarifesinde yüzde 70'e varan indirim kararı, İzmirliler tarafından büyük bir sevinçle karşılandı. Esnaf Yahya Er, "Suya indirim yapılması bütün esnafı rahatlatacak. Çok mutluyuz" diye konuştu. İndirimin vatandaşlara büyük katkı sağlayacağını belirten İrfan Büker, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'a teşekkür etti. Ev işlerinde çok su harcadığını belirten Hatice Baloğlu ise "Belirli bir miktarın üzerinde tüketim yapılınca fatura yükseliyordu. İndirimli tüketimin 10 metreküpe çıkarılması beni çok mutlu etti. Bu yüzden indirime sevindim. Yapanlardan Allah razı olsun" dedi.
"İNDİRİMLE BİRLİKTE GİDERLERİMİZ AZALACAK"
İndirimin esnafı rahatlatacağını dile getiren Serhat Zirek, "İndirim haberi bize çok iyi geldi. Sonuçta masraflarımız yüksek. İndirim, giderlerimiz açısından önemli bir avantaj sağlayacak" ifadelerini kullandı. Bijuteri dükkanı sahibi Arzu Küçükgürdal ise indirimin hem iş yeri hem de ev ekonomisine katkı sağlayacağını belirterek, "İş yeri olduğu için faturamız yüksekti. İndirimden çok mutlu olduk. Maaşımızın belli bir kısmını faturalara ödüyoruz. Ev ekonomisi için de indirim güzel olacak" diye konuştu. Berberlik yapan Görkem Biçer ise, "Su tüketimimiz çok fazla. Bu indirim, küçük esnafın büyük bir sorununun ortadan kalkması demek. Bizim için harika bir uygulama. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cemil Tugay'a, İZSU Genel Müdürlüğü'ndeki yetkililere çok teşekkür ediyorum. Yapılmış olan indirim bizi çok memnun etti" ifadelerini kullandı.
"İNDİRİMLE GİDER KALEMİMİZ AZALACAK"
Yaklaşık 30 yıldır esnaflık yapan Bahattin Seyhan, su tarifesindeki indirimin hem esnafı hem de vatandaşı rahatlatacağını belirterek, "Faturalar zorluyor bizi. İndirim maddi açıdan bizim için çok iyi olacak" dedi. Erkek kuaförü Mehmet Umar ise suyun iş yerleri için önemli bir gider kalemi olduğunu belirterek, "Sonunda beklediğimiz indirimle esnaf biraz rahatlar. Saç yıkama ve dükkan temizliği yapıyoruz, suyu çok kullanıyoruz. İndirimle büyük bir gider kalemimiz azalacak" diye konuştu.
EMEKLİLER MUTLU
İndirimin hane ekonomisine katkı sağlayacağını söyleyen 70 yaşındaki Mehmet Ali Coşkun, "İndirimden çok memnunuz. Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Faturalarımız daha da az gelecek. Emekli olarak hane ekonomimize çok katkısı olacak" diye konuştu. Emekli Mehmet Ceylan da "İndirim bizim için çok iyi olur. Çok yüksek maaşlar almıyoruz. 2 bin lira ödemek var, bir de bin lira ödemek var. İndirimin bize katkısı olacak" dedi.
"HALK İÇİN YAPILAN HER ŞEY GÜZELDİR"
Esnaf Satılmış Yanıkçı, su tarifesindeki indirimin hem esnafı hem de vatandaşı rahatlatacağını belirterek, "Esnaf ve halk gözüyle bakmak lazım. Faturalar herkese yüksek geliyor. İndirim güzel olur. Halk için yapılan her şey güzeldir. Bu indirim özellikle emeklileri ve asgari ücretlileri rahatlatır" dedi.