Haberler İzmir Son dakika: Bakan Murat Kurum açıkladı: İzmir Körfezi'nde dip çamuru temizliğini başlatıyoruz Son dakika: Bakan Murat Kurum açıkladı: İzmir Körfezi'nde dip çamuru temizliğini başlatıyoruz Son dakika haberleri...Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'Yıllardır biriken kirlilik, balık ölümleri ve ağır kokuyla gündeme gelen İzmir Körfezi’nde, dijital ikiz ve modelleme çalışmalarımızla sorunu tüm yönleriyle teşhis ettik. Körfezimizi tedavi için bilim insanlarıyla oluşturduğumuz eylem planı doğrultusunda İzmir Büyükşehir Belediyemizle yol haritamızı belirledik. İzmir Körfezi’nde dip çamuru temizliğini başlatıyoruz; güzel İzmir’imizi hasret bırakıldığı masmavi deniziyle yeniden buluşturuyoruz!' dedi. AA









Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 2027 yılı bütçesine ilişkin sunumunda, Türkiye'de son birkaç yıl içinde, Antalya, Muğla ve İzmir'de büyük yangınlar, Kastamonu, Sinop, Bartın, Rize, Giresun ve Trabzon'da ise ülke tarihinde görülmeyen seller yaşandığını belirtti.



Bu alanların tümünde, yeni yaşam alanlarını hızla inşa edip vatandaşlara teslim ettiklerini hatırlatan Kurum, son iki yaz mevsiminde yaşanan yangınlarda da aynı hızla harekete geçtiklerini, Ödemiş, Bilecik ve Karabük'te afetin üzerinden daha bir ay bile geçmeden köy evlerinin yapımına başladıklarını söyledi.

Muğla, Antalya, Aydın, Balıkesir ve Mersin'deki vatandaşlar için inşa çalışmalarını derhal devreye aldıklarını da dile getiren Kurum, "Son olarak ekim ayında, iki aylık yağışın sadece iki günde düştüğü İstanbul'umuzdaki sel felaketinde de ilk andan itibaren milletimizin yanındaydık. Hiç vakit kaybetmeden, selin vurduğu Ayazağa'da kentsel dönüşüm ofisimizi açtık, derelerin ıslahı için kolları sıvadık, riskli yapıların dönüşümüne başladık. Şu anda afet olmadan önce riskleri engellemek için seferberlik şuuru içerisinde çalışıyoruz." diye konuştu.



Kurum, Antalya'nın orman yangını riskini, Rize'nin taşkın tehdidini, İç Anadolu'nun kuraklık meselesini ayrı ayrı ölçülerle ele aldıklarına dikkati çekerek, 81 ilin risk haritasını çıkardıklarını, 2027'de iklim eylem planlarını tamamlayacaklarını bildirdi.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünün teknolojik gücüne de değinen Kurum, yenilenen gözlem ağı ve tahmin modelleriyle sarı, turuncu ve kırmızı kodlu meteorolojik uyarıları paylaştıklarını anlattı.