Otomotiv üretiminde Türkiye rüzgarı

Küresel otomotiv sektöründe 2025 yılı üretim verileri, ülkeler arasındaki rekabetin boyutunu ortaya koydu. Çin liderliğini sürdürürken Hindistan üretimini artırdı, Kuzey Amerika'da ise düşüş yaşandı.

Türkiye, 1,4 milyonun üzerinde araç üretimiyle dünya sıralamasında 13'üncü basamağa yükseldi. Uluslararası Motorlu Araç Üreticileri Örgütü (OICA) verilerine dayanan araştırmaya göre, 2025 yılında dünya genelinde yaklaşık 100 milyon motorlu araç üretildi. Ülkelerin üretim performanslarının karşılaştırıldığı listede Türkiye de öne çıkan üreticiler arasında yer aldı.

ÇİN LİDERLİĞİNİ KORUDU

Türkiye, 2025 yılı genelinde toplam 1 milyon 419 bin 464 motorlu araç üretti. Bir önceki yıla göre üretimini yüzde 4 artıran Türkiye, dünya otomotiv üreticileri sıralamasında 13'üncü oldu. Türkiye'nin listede gerisinde bıraktığı ülkeler arasında Kanada, Endonezya, Slovakya, Rusya, İngiltere, Malezya ve Polonya yer aldı. Böylece Türkiye, küresel otomotiv üretimindeki konumunu güçlendirdi. Türkiye'nin hemen üzerinde bulunan ülkeler arasındaki üretim farkı ise oldukça sınırlı kaldı. Çekya 1 milyon 452 bin 776, Tayland 1 milyon 455 bin 569, Fransa ise 1 milyon 463 bin 991 araç üreterek Türkiye'nin önünde sıralandı. Dünya otomotiv üretiminin lideri Çin, 2025 yılında da rakipleriyle arasındaki farkı açtı. Ülkenin motorlu araç üretimi, yıllık bazda yüzde 10,4 artarak 34 milyon 530 bin 738 adede ulaştı.