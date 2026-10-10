SON DAKİKA: İzmir'e sağanak ve fırtına geliyor! Tarih verildi! 5 derece birden düşecek

Son dakika İzmir haberleri... Güneşli günler yerini aniden gök gürültülü sağanak yağışa bırakacak. MGM verilerine göre 12 Ekim Pazartesi günü başlayıp 14 Ekim Çarşamba gününe kadar sürecek olan hava dalgası kenti etkisi altına alacak. İşte gün gün İzmir'in yeni hava raporu...
Rapora göre rüzgarın, genellikle güneyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde yer yer kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
İZMİR'DE SAĞANAK YAĞIŞ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre İzmir'de gök gürültülü sağanak yağışın 12 Ekim Pazartesi günü başlaması bekleniyor.
İZMİR'DE YAĞIŞLAR KAÇ GÜN SÜRECEK?
Meteoroloji verilerine göre, 14 Ekim Çarşamba günü de İzmir'de gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Gün içerisinde en düşük sıcaklığın 15, en yüksek sıcaklığın ise 20 derece olacağı tahmin ediliyor. Böylece kentte pazartesi günü başlayacak yağışlı havanın salı ve çarşamba günleri de devam etmesi bekleniyor.
İZMİR'DE 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı 5 günlük hava tahmin raporuna göre,11 Ekim Pazar günü parçalı bulutlu havanın etkili olması ve sıcaklığın 22 derece seviyelerinde seyretmesi öngörülüyor.
12 Ekim Pazartesi günü kentte gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, hava sıcaklığının en düşük 16, en yüksek 25 derece olacağı tahmin ediliyor.
13 Ekim Salı günü de gök gürültülü sağanak yağışın devam etmesi bekleniyor. Salı günü sıcaklıkların 16 ile 21 derece arasında değişeceği öngörülüyor.
14 Ekim Çarşamba günü ise İzmir'de gök gürültülü sağanak yağışın etkisini sürdürmesi bekleniyor. Hava sıcaklığının en düşük 15, en yüksek 20 derece olacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji verilerine göre, pazartesi günü 25 dereceye ulaşması beklenen en yüksek sıcaklık, çarşamba günü 20 dereceye kadar gerileyecek.