SON DAKİKA: İzmir'e sağanak ve fırtına geliyor! Tarih verildi! 5 derece birden düşecek

İZMİR'DE YAĞIŞLAR KAÇ GÜN SÜRECEK?

Meteoroloji verilerine göre, 14 Ekim Çarşamba günü de İzmir'de gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Gün içerisinde en düşük sıcaklığın 15, en yüksek sıcaklığın ise 20 derece olacağı tahmin ediliyor. Böylece kentte pazartesi günü başlayacak yağışlı havanın salı ve çarşamba günleri de devam etmesi bekleniyor.