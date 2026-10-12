Türkiye nüfusunun 2 katından fazla! Havalimanlarında 9 ayda 193 milyon yolcu

Uraloğlu, 2025'in aynı ayıyla kıyaslandığında iç hat yolcu trafiğinde yüzde 5,9, dış hat yolcu trafiğinde yüzde 2 ve direkt transit dahil toplam yolcu trafiğinde yüzde 3,4 artış gerçekleştiğini aktardı. Havalimanları yük trafiğinin de söz konusu ayda iç hatlarda 97 bin 484 ton, dış hatlarda 432 bin 366 ton olduğuna işaret eden Uraloğlu, kargo, posta ve bagajdan oluşan yük trafiğinin 529 bin 850 tona ulaştığını kaydetti. "TÜRKİYE NÜFUSUNUN 2 KATINDAN FAZLA YOLCUYA HİZMET VERDİK" Uraloğlu, ocak-eylül döneminde havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiğinin iç hatlarda 757 bin 441, dış hatlarda 706 bin 574 olduğunu, böylece üst geçişlerle birlikte toplam uçak trafiğinin 1 milyon 854 bin 502'ye ulaştığını ifade etti.





İç hat uçak trafiğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,1 artış olduğunu bildiren Uraloğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Türkiye geneli havalimanlarında iç hat yolcu trafiği 81 milyon 709 bin 700, dış hat yolcu trafiği 111 milyon 369 bin 604 oldu. Ocak-eylül döneminde direkt transit yolcularla birlikte toplam 193 milyon 156 bin 231 yolcuya hizmet sunuldu. Böylece yılın 9 ayında Türkiye nüfusunun 2 katından fazla yolcuya hizmet verdik. 2025'in aynı dönemiyle kıyaslandığında iç hat yolcu trafiğinde yüzde 6,7, dış hat yolcu trafiğinde yüzde 0,5 ve direkt transit dahil toplam yolcu trafiğinde yüzde 2,9 artış kaydedildi. 9 ayda havalimanları yük trafiği iç hatlarda 751 bin 779 ton, dış hatlarda 3 milyon 373 bin 40 ton olmak üzere toplam 4 milyon 124 bin 819 tona ulaştı. Geçen yılın ocak-eylül dönemiyle kıyaslandığında iç hat yük trafiği yüzde 5,6, dış hat yük trafiği yüzde 1,7, toplam yük trafiği yüzde 2,4 arttı."



İSTANBUL HAVALİMANI 64,5 MİLYONU AŞKIN YOLCUYA HİZMET VERDİ

Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nda eylülde uçak trafiğinin iç hatlarda 10 bin 931, dış hatlarda 38 bin 135 olmak üzere 49 bin 66'ya ulaştığını kaydetti.



Söz konusu ayda bu havalimanında iç hatlarda 1 milyon 631 bin 70, dış hatlarda 6 milyon 222 bin 834 olmak üzere 7 milyon 853 bin 904 yolcuya hizmet verildiğini bildiren Uraloğlu, "Ocak-eylül döneminde İstanbul Havalimanı'nda iç hatlarda 93 bin 677, dış hatlarda 320 bin 876 olmak üzere toplam 414 bin 553 uçak trafiği gerçekleşti. İç hatlarda 13 milyon 565 bin 722, dış hatlarda 50 milyon 937 bin 147 olmak üzere toplam 64 milyon 502 bin 869 yolcuya hizmet verildi." ifadelerini kullandı.