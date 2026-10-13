AKARYAKIT FİYATLARI SON DURUM | İzmir'de benzin ve motorin kaç TL oldu?

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Petrol fiyatları, önceki seansta yaklaşık 2 dolar yükselmesinin ardından salı günü düşüşe geçti. Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,57 gerileyerek 106,04 dolara, ABD tipi ham petrol (WTI) ise yüzde 0,5 düşüşle 93,27 dolara indi. Piyasalarda, Suudi Arabistan'a yönelik saldırıların arz üzerindeki etkileri değerlendirilirken Rusya'dan ek dizel tedariki ihtimali de fiyatlar üzerinde etkili oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'nın küresel piyasalara dizel sağlamayı kabul ettiğini açıklarken, Washington yönetimi Rus yakıtına yönelik yaptırımları geçici olarak kaldırdı. İlave arzın yakıt piyasalarındaki sıkışıklığı hafifletebileceği değerlendirilse de ABD'li bazı milletvekilleri kararın mevcut yaptırım yasalarını ihlal edebileceğini savundu. KCM Trade Başanalisti Tim Waterer ise Rusya'dan gelebilecek yeni arzın piyasaya rahatlama sağlayabileceğini, ancak Körfez'de enerji altyapısı ve deniz taşımacılığına yönelik saldırı risklerinin fiyatları desteklemeyi sürdürdüğünü belirtti.

Riyad'daki uluslararası havalimanına yönelik saldırı ve Hürmüz Boğazı çevresinde tankerlerin hedef alındığına ilişkin haberler, küresel petrol arzına yönelik endişeleri artırdı. Deniz taşımacılığı ve sigorta maliyetlerindeki yükseliş de enerji ticaretini zorlaştırırken, OPEC Genel Sekreteri Haitham Al Ghais, örgütün 2026 yılı petrol talebi artış tahminini günlük 1,4 milyon varilden 400 bin varile indirdiğini açıkladı.