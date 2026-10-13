‘Altında 6 bin 700 TL direnci kapıda’

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, bu haftaya dair piyasayı değerlendirdi. Memiş, 'Bu hafta küresel fiyatlar için veri ajandası oldukça yoğun. Haftayı ikiye böleceğiz, çarşambadan önce ve çarşambadan sonra" dedi. Fed üyelerinin bu hafta yapacağı açıklamaların da yakından izleneceğini ifade eden Memiş, şu sözleri söyledi: "Bu hafta Fed üyelerinden açıklamalar gelecek. Faiz artışı konusunda ipucu arayacağız. Altın bu hafta dalgalı seyretti ama 4300 dolar seviyesine kadar toparlandı. Gram altın da 10 saatte 6 bin 700 liraya işaret ediyor. Jeopolitik gerilim tarafında ise biraz sessizlik var, bu da piyasalara olumlu yansıyor. Asıl dikkat çeken konu merkez bankalarının altın alımları. Özellikle 2026'da, Ocak'tan itibaren merkez bankalarının altın ve gümüşe yoğun talep gösterebileceği uyarısını daha öncesinde yapmıştım. Son 10 güne bakınca Çin Merkez Bankası'nın 1000 tondan fazla altın aldığı görülüyor. Savaş riski ve enflasyonist ortam nedeniyle Orta Avrupa merkez bankaları da stoklarını artırmaya devam ediyor. Fransa ve Almanya gibi ülkeler ise Amerika'daki altınlarını kendi ülkelerine getirme yoluna gidiyor. Sonuç olarak, altın fiyatı görece stabil görünse de küresel piyasalarda ve merkez bankaları arasında ciddi bir hareketlilik var."