SON DAKİKA: İzmir ulaşımında devrim! Mavişehir'den Gaziemir'e kesintisiz metro

Tugay tüp geçit hattının Üçyol'a bağlandığında Mavişehir'den Gaziemir'e kadar kesintisiz bir metro hattımız oluşacağını ve bunun ve toplu ulaşımda devrim yaratacağını ifade etti.

İzmir'e ikinci çevre yolu projesinin başlaması için de söz aldığını söyleyen Tugay, "İzmir için hayal ettiğimiz daha pek çok makro proje var.