İş Geliştirme Çağrısı’nın son başvuru tarihi açıklandı

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOSGEB Girişimci Destek Programı kapsamında yeni başvuru dönemi başlayan İş Geliştirme Çağrısı için 31 Ekim'e kadar başvuru yapılabileceğini açıkladı. Kacır, İş Geliştirme Desteği kapsamında 2.5 milyon liraya kadar destek verildiğini belirterek, "2024 yılında uygulamaya aldığımız program ile İş Kurma Desteği kapsamında bugüne kadar 31 bin 250 işletmeye 645 milyon lira katkı sağladık. İş Geliştirme Desteği kapsamında ise 4 bin 476 proje için 6.4 milyar lira destekleme kararı aldık ve 2 bin 400 projeye 2.4 milyar lira destek olduk" değerlendirmesinde bulundu.