Son dakika haberleri... Kaza, Sarayaltı Mahallesi Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet B. (27) idaresindeki 06 AJ 0643 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir işletmenin bahçe duvarına çarptı.





Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde otomobil sürücüsü Mehmet B., yolcu konumunda bulunan eşi Nazlıcan S. B. (29) ve eşinin annesi Lale S.'ün (62) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.