Haberler Ekonomi TOKİ kiralık konut kurası ne zaman çekilecek? TOKİ kiralık konut sonuç sorgulama TOKİ kiralık konut kurası ne zaman çekilecek? TOKİ kiralık konut sonuç sorgulama İstanbul'da gerçekleştirilecek TOKİ kiralık konut projesi için geri sayım başladı. Başvuru sürecinin sona ermesi üzerine gözler 1.071 konutun kimlere tahsis edileceğini belirleyecek kura tarihine çevrildi. Peki, TOKİ kiralık konut kurası ne zaman çekilecek, sonuçlar nasıl sorgulanır? İşte, kura takvimine ilişkin ayrıntılar... HABER MERKEZİ









TOKİ kiralık konut projesine başvuru yapan vatandaşlar, kira sözleşmelerinin ne zaman imzalanacağını ve evlere ne zaman taşınabileceklerini de öğrenmek istiyor. Kura tarihi ve sonraki aşamalara ilişkin takvimin TOKİ tarafından duyurulması bekleniyor.

TOKİ KİRALIK KONUT KURASI NE ZAMAN ÇEKİLECEK? İstanbul'da ilk kez uygulanacak kiralık sosyal konut projesinde kura çekiminin Ekim 2026 içerisinde yapılması planlanıyor. TOKİ'nin 26 Eylül'de yayımladığı açıklamaya göre başvuruların incelenmesinin ardından şartları karşılayan vatandaşlar arasından 1.071 konutun kiracıları belirlenecek. Kura için henüz kesin gün ve saat açıklanmadı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, çekilişlerin ardından ilk anahtarların da ekim ayında teslim edilmesinin hedeflendiğini duyurdu.