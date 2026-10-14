Bir yaprak, milyonlarca dolar! Muğla'nın defnesi altın değerinde: Hedef 75 milyon dolar

Muğla 'nın Ula ilçesine bağlı Yeşilova Mahallesi 'nde defne hasadı ve fidan dağıtımı, Akyaka Mahallesi'nde ise avokado hasadı etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlikte kadın üreticilerin tarımsal üretimdeki rolüne dikkat çekilirken, üreticilere yüzde 75 hibe destekli defne fidanları dağıtıldı. Etkinlikte konuşan kadın üretici İpek Demirtaş, İşletme fakültesi mezunu olduğunu ve toprağa gönül vermiş bir kadın çiftçi olarak üretim yaptığını belirtti. Demirtaş, 12 dönümlük arazisinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından sağlanan yüzde 75 hibe desteğiyle temin edilen defne fidanlarını toprakla buluşturmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.





MUĞLA'DA DEFNE ÜRETİMİNDEN YILLIK 35 MİLYON TL GELİR



Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Seyfettin Baydar, konuşmasında Muğla'da defne üretiminin ekonomik önemine ve üreticilere yönelik destek çalışmalarına ilişkin bilgiler paylaştı. Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından 2015 yılında başlatılan Tıbbi Aromatik ve Boya Bitkileri Projesi kapsamında, Muğla genelinde yaklaşık Bin 500 dekar alanda yeni defne bahçelerinin oluşturulduğunu belirten Baydar, bu alanlardan yıllık yaklaşık Bin 600 ton yaş defne hasat edildiğini ve kilogramı 22 TL'den satılan ürün sayesinde yaklaşık 35 milyon TL gelir elde edildiğini belirtti. Muğla'da doğal defne yayılımının ağırlıklı olarak Ula, Köyceğiz, Dalaman ve Seydikemer ilçelerindeki makilik alanlar ile ormanlık alanların geçiş bölgelerinde bulunduğunu belirten Muğla Tarım ve Orman Müdürü Baydar, il genelinde yıllık ortalama 250 ton defnenin izin ve belirlenen toplama şartları çerçevesinde hasat edildiğini ifade etti.