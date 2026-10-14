Fon kurulunun yasa teklifi bugün Meclis’te

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanan Fon Koordinasyon Kurulu 5'inci toplantısını dün yaptı. Hazırlanan kanun teklifi bugün TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. İletişim Başkanlığı tarafından toplantının ardından yapılan açıklamada, "Gelinen aşamada; geçtiğimiz hafta Ziraat Bankası tarafından A1, Bulls ve Pardus'un yönetimindeki fonlarda bulunan 43.643 yatırımcıya toplam 6,4 milyar TL ödenmiştir. Söz konusu bu 3 portföy yönetim şirketinin geriye kalan 49 fonu kapsamında, toplam 34,1 Milyar TL tutarında tasfiye sürecinin bu hafta sonuna kadar tamamlanması hedeflenmektedir. Böylelikle, 3 portföy yönetim şirketindeki toplam 66 ayrı yatırım fonunda bulunan 45.745 kişiye toplam 40,5 Milyar TL tutarındaki ayni ve nakdi tasfiye tamamlanmış olacaktır. Diğer taraftan TBMM gündeminde yer alan teklifin yasalaşmasının ardından tasfiye sürecinde yer alan diğer 65 fona ait ara ödemelerin de ivedilikle tamamlanması hedeflenmektedir."