ALTIN FİYATLARI YÜKSELDİ Mİ? Altın fiyatları ne kadar oldu? 15 Ekim gram, çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altını fiyatları

Piyasalarda ABD'den gelecek üretici fiyatları ve perakende satış verileri de yakından izleniyor. Bu verilerin Fed'in faiz kararlarına ilişkin beklentileri değiştirmesi, altın fiyatlarında yeni dalgalanmalara yol açabilir.

Altın fiyatlarındaki toparlanmada doların değer kaybetmesi ve ABD Merkez Bankasının ( Fed ) faiz politikasına ilişkin belirsizlikler etkili oldu. ABD'de beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verileri, değerli metaller üzerinde satış baskısı oluştururken doların gerilemesi altına yeniden destek sağladı.

ONS ALTINDA KRİTİK SEVİYE UYARISI

Spot altın, önceki seansta 4 bin 73 dolara kadar gerilemesinin ardından yeniden yükselişe geçti. Piyasa analistleri ise ons altında 4 bin dolar seviyesinin altına doğru olası hareketlerin yakından izlenmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

Faiz beklentileri ve ekonomik veriler, altının önümüzdeki dönemdeki yönü açısından belirleyici olacak. Bu nedenle yatırımcıların yalnızca günlük yükseliş ve düşüşleri değil, doların seyrini ve Fed'den gelecek mesajları da takip etmesi gerekiyor.