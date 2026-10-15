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ALTIN FİYATLARI YÜKSELDİ Mİ? Altın fiyatları ne kadar oldu? 15 Ekim gram, çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altını fiyatları

Altın fiyatlarında sert düşüşün ardından yön yeniden yukarı döndü. Gram altın 6 bin 500 TL sınırını aşarken Kapalıçarşı'daki fiyatlar da dikkat çekti. ABD enflasyon verileri ve Fed'in faiz politikası piyasaların seyrini etkilerken yatırımcılar güncel altın fiyatlarını araştırmaya başladı. İşte 15 Ekim 2026 güncel gram, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altını fiyatları...

HABER MERKEZİ

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Altın piyasasında hareketlilik devam ediyor. ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin ardından düşüş yaşayan altın fiyatları, doların değer kaybetmesiyle yeni işlem gününde toparlanmaya başladı. Önceki seansta 4 bin 73 dolara kadar gerileyen ons altın, 15 Ekim Perşembe günü yükselişe geçti.

Gram altın da düşüşün ardından yeniden 6 bin 500 TL seviyesinin üzerine çıktı. Yatırımcılar, gram altın başta olmak üzere çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altınının güncel alış ve satış fiyatlarını yakından takip ediyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın, önceki işlemlerde 6 bin 469 TL seviyesini gördükten sonra yükselişe geçti. Yeni güne yaklaşık 6 bin 520 TL seviyesinden başlayan gram altın, yüzde 1'in üzerinde değer kazanarak 6 bin 587 TL seviyesinde işlem gördü.

Kapalıçarşı'da ise gram altın 6 bin 626 TL seviyesine yükseldi. Serbest piyasa ile Kapalıçarşı fiyatları arasındaki farklılık da yatırımcıların dikkatinden kaçmadı.

15 EKİM 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 6.587 TL

Çeyrek altın: 10.770 TL

Yarım altın: 21.541 TL

Cumhuriyet altını: 43.819 TL

KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Kapalıçarşı'da da altın fiyatlarında yükseliş yaşandı. Gram altın 6 bin 626 TL seviyesine çıkarken çeyrek ve yarım altın fiyatları da yukarı yönlü hareket etti.

Gram altın: 6.626 TL

Çeyrek altın: 10.802 TL

Yarım altın: 21.694 TL

Tam altın: 42.406 TL

ALTIN FİYATLARI NEDEN YÜKSELİYOR?

Altın fiyatlarındaki toparlanmada doların değer kaybetmesi ve ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz politikasına ilişkin belirsizlikler etkili oldu. ABD'de beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verileri, değerli metaller üzerinde satış baskısı oluştururken doların gerilemesi altına yeniden destek sağladı.

Piyasalarda ABD'den gelecek üretici fiyatları ve perakende satış verileri de yakından izleniyor. Bu verilerin Fed'in faiz kararlarına ilişkin beklentileri değiştirmesi, altın fiyatlarında yeni dalgalanmalara yol açabilir.

ONS ALTINDA KRİTİK SEVİYE UYARISI

Spot altın, önceki seansta 4 bin 73 dolara kadar gerilemesinin ardından yeniden yükselişe geçti. Piyasa analistleri ise ons altında 4 bin dolar seviyesinin altına doğru olası hareketlerin yakından izlenmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

Faiz beklentileri ve ekonomik veriler, altının önümüzdeki dönemdeki yönü açısından belirleyici olacak. Bu nedenle yatırımcıların yalnızca günlük yükseliş ve düşüşleri değil, doların seyrini ve Fed'den gelecek mesajları da takip etmesi gerekiyor.

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